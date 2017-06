«Preferimos reservar el término reggae y que la gente decida»

El 1 de junio la sala Joy Eslava de Madrid colgó el cartel de no hay billetes para ver en directo a un joven dúo de músicos de Barañain, que al día siguiente ponían a la venta su segundo disco. El sábado pasado pusieron a bailar a Bilbao, en un concierto al aire libre, 31 grados y a la hora de la siesta. Es decir, es recomendable no perderse el concierto que van a ofrecer mañana, desde las 13.00, Leire Villanueva y Alberto Iriarte en la calle Loiola de Donostia dentro de los actos del Día de la Música que organiza la Fnac.

CARTEL DEL FESTIVAL Día de la Música Mañana en San Sebastián, organizado por la Fnac y gratis. Sara Zozaya. Inicio con la cantautora donostiarra, (Fnac-10.45). Sara Mansilla. Jazz, funk, soul, blues y pop, (c/Loiola-12.00). Iseo&Dodosound. Calle Loiola, 13.00 horas. Capitán Tortuga. Pop-rock indie, (Fnac-15.15). Ladrones de Guitarras. Surf rock instrumental, (Fnac-16.15). Indian Feathers. Indie rock, (c/Loiola-18.00). Soweto. Referencia del ska europeo, (c/Loiola-19.00). Smile. Del folk a la pista de baile para finalizar, (c/Loiola-20.10).

Firman sus trabajos como Iseo&Dodosound y ya tienen en el mercado dos discos, 'Cat Platoon' (2015) y 'Roots in the air' (2017). Ambos trabajos han llamado la atención de promotores estatales e internacionales y este verano van a pasear su directo por infinidad de ciudades. A destacar en este aspecto a Iseo (Leire), una frontwoman como pocas hay hoy en día en el panorama musical estatal. No les debe preocupar que no les guste el reggae, el hip hop o el dub, con ella van a bailar, no ofrece alternativa. Las bases electrónicas de Dodosound (Alberto) y la sección de vientos de The Mousehunters hacen el resto.

- ¿Cuál es el origen de Iseo&Dodosound?

- Dodo: Iruñea tiene una escena musical en la que todos nos conocemos, familiar. Iseo publicó su primer trabajo con su proyecto personal y yo hice lo propio con mi primer disco de remezclas de reggae y dub. Siendo los dos de Barañain quedamos para cambiar nuestros discos y a raíz de ese momento comenzamos a hablar de música y de empezar a colaborar.

- ¿Quién convenció a quién?

- D.: Yo tuve que insistir un poco más, la propuesta fue mía.

- I.:Es cierto, pero dije que sí a la primera. Siendo consciente que debíamos mezclar nuestros dos mundos musicales. Yo nunca había hecho nada de reggae, aunque sí que nos pareció interesante lo que podía salir uniendo nuestros estilos.

- Dodo, dejó su trabajo y el grupo en el que tocaba para apostar por este proyecto. ¿Qué vio en Iseo?

- D.:Su actitud. Yo he estado en muchos proyectos musicales y la determinación y ganas de Iseo es algo que a mí me puso las pilas. Disfruta mucho sobre el escenario y transmite vitalidad al público. Desde que tuvimos nuestro primer tema confiaba en que íbamos a salir adelante, en que el proyecto iba a gustar.

- Sus trayectorias son muy dispares, hip hop por un lado y soul y pop por otro. ¿Cómo es el proceso de elaboración y producción de sus temas?

- D.: Todo el proceso lo hacemos entre los dos. Y es algo que nos gusta remarcar. Iseo a nivel de composición tiene mucha más idea que yo pero las letras las hacemos juntos. Y ella no ha sido en ningún momento pasiva en la producción. Es cierto que en el reggae existe esa imagen de cantante y selector/productor. No es nuestro caso. En el único espacio en el que nos dividimos, por cuestiones obvias, es en los conciertos.

- I.:Para hacer una canción de Iseo&Dodosound necesitamos estar los dos. Yo no puedo hacer una canción sola y él tampoco. Esa separación de producción y melodías no existe.

- Publican un EP, 'Dibi dibi', y entran a grabar su disco de debut, 'Cat Platoon'. ¿Con qué expectativas?

- D. :La verdad, yo era ambicioso.

- I.:Yo no tenía expectativas, lo cual no significa que pienses que el proyecto no iba a funcionar.

- D.: Desde el inicio veía la posibilidad de producir temas de mucha calidad junto a Iseo. Y el proyecto avanza. Hemos creado una sección de vientos llamada de The Mousehunters, que es la gran apuesta del proyecto, y vemos que poco a poco los conciertos que organizamos los encaramos en todos los sentidos de forma más profesional.

- I.:Es cierto que nos sorprendió de forma positiva la acogida de 'Cat Platoon'. Era nuestra carta de presentación, nuestra primera colaboración y nos fue muy bien.

- D.: Esa carta de presentación nos ha llevado a todos los lados porque giramos por España y también salimos por primera vez a Europa.

- I.: Como conjunto veníamos de la nada y fue muy especial todo lo que vivimos. Yo siempre he dicho que viendo cómo está el mundo de la música nosotros hemos tenido que pelear poco, eso sí, bolos de guerrilla hemos dado muchos. Pero siempre hemos tenido conciertos.

- Y dos años después ya están presentando su segundo disco. ¿Por qué el título elegido?

- D.:'Roots' es una término que tiene muchas connotaciones en el mundo del reggae. El título tiene varios sentidos, igual que la tienen nuestras canciones. Nosotros nos referimos a 'Roots in the air' como una forma de decir que tenemos raíces que no están quietas, las nuestras se mueven. Las mezclas a todos los niveles enriquecen y eso nos sucede a nosotros con nuestras influencias, origen y también con nuestra música. Necesitamos movernos. Somos de Iruñea pero llevamos tiempo viviendo fuera. Muchas veces se dice 'son unos desarraigados', pues sí, pero eso no significa que no tengamos raíces, solo que se han movido.

- I.El objetivo es mantener las raíces en el aire, no estancarnos.

- ¿Consideran que su irrupción ha sido un soplo de aire fresco en el reggae estatal?

- D.: Yo no creo que sea para tanto. No creo que seamos una revelación en el mundo del reggae del Estado, no desde luego por nuestro estilo. De serlo, sería por nuestra actitud. El hecho de ser el aire fresco de un estilo musical no es una posición cómoda. Somos una parte más de esa escena pero nos hemos abierto a otros géneros y públicos.

- Hablamos de un proyecto que perdería su esencia sin las bases electrónicas de Dodo.

- I.:Por ello preferimos reservarnos el término reggae y que la gente escuche y decida. Es una palabra que tiene muchas connotaciones pero creemos que hacemos muchas cosas más además de reggae. Una parte vital de nuestro proyecto es el sonido digital y a ello le sumamos la parte orgánica, que es lo que hace que la balanza se equilibre, es decir mi voz y The Mousehunters. Buscamos esa combinación.

- Combinación que se amplía a letras pegadas a la actualidad

- I.: Como compositores es normal que hablemos de las cosas que suceden en el mundo, y la crisis de los refugiados es una de ellas, de ahí el primer tema del disco, 'Lost City'. Pero esa canción tiene muchas lecturas a pesar del sampler del refugiado sirio que parece muy explícito, tiene una lectura muy amplia y puede llegar hasta Gernika.

- D.: Con 'Lost City' no hemos querido hacer una canción protesta. Es un cuadro de la realidad. Eso sí, queremos que nuestras canciones tengan algo que decir.