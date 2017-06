Que nada te robe la música

Concierto de Revolver

Esta tarde a las ocho, en la Azotea del Convent Garden de Donostia, Revolver presenta Capitol +. El nuevo álbum de esta banda liderada por Carlos Goñi que permanece fiel a sus principios.

Concierto de Robe Iniesta

Media hora más tarde, a las ocho y media de hoy, el líder de Extremoduro presenta en el Kursaal su proyecto en solitario, en el que se ha rodeado de una banda que logra embellecer con violines y clarinetes sus reflexiones más amargas y pesimistas. Será a las 20.30 horas.

'Camargo' en el Victoria Eugenia

La compañía teatral colombiana La Congregación presenta desde hoy hasta el sábado una obra a la que sólo puede acudir un máximo de 80 personas por función. El público se sentará en el escenario del Victoria Eugenia, compartiendo espacio con los actores aunque no se pide ningún tipo de participación.

Celtas Cortos con la banda de Elgoibar

La Banda de Música de Elgoibar ha programado un concierto especial con el grupo vallisoletano Celtas Cortos para este viernes. Tras el rotundo éxito del 'Rock gaua' del año pasado, la banda ha querido dar un paso más en su ánimo de hacer llegar la música a la juventud y ha programado un directo con el grupo que lidera Jesús Cifuentes, en el que sonarán temas como '20 de abril', 'El emigrante', 'Cuéntame un cuento' o 'Fiesta'.

El Kanka en Bataplán

También El Kanka actúa este viernes. Lo hará en la discoteca Bataplán de San Sebastián, a las 20 horas, en un concierto en el que además se podrá disfrutar del artista local invitado 'Latitud 43'

Día De La Música 2017

Para celebrar el Día Internacional de la Música, se organizan una serie de conciertos el sábado 17 de junio en la calle Loiola (esquina con Arrasate) y dentro de Fnac. El cartel de este año lo componen Sara Zozaia, Sara Mansilla & Kimetz Galarraga, Capitán Tortuga, Ladrones de Guitarras, Indian Feathers, Soweto, ISeo&Dodosound y Smile.

El Festival de rock de Andoain cumple una década

La décima edición se celebrará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en la plaza Nafarroa. El cartel de este año presenta a Penny Ikinger, The Limiñanas, The Bevis Frond, Ebbot Lundberg & The Indigo Children junto a Belarmiñak y Peralta.

El vino riojano invade Donostia

Dieciocho bodegas de Rioja participan este viernes en la segunda edición de la cata callejera 'Riojano Joven y Fresco'. La degustación, que se prolongará entre las 19 horas hasta las 21.30 horas, dispone de precios populares. Puedes hacerte ya con tu ticket para la cata (además de un mapa y una copa) a través de Oferplan.

Ekain Fest

'Bizi Historiaurrearen xarma' lelopean, festa egun bikainaz gozatzeko aukera izango dute larunbatean, ekainak 17, herritarrek eta bisitariek, Ekainfest6 jaiaren zortzigarren edizioa dela eta. Aurrekoetan bezala, Ekaingo gizakia izango da protagonista.

Un concierto de Kalakan cierra la final de MusikIrun

Kalakan, el trío de percusionistas y cantantes de Iparralde formado por Thierry Biscary, Jamixel Bereau y Xan Errotabehere ofrecerá un concierto este sábado, a partir de las 23.30 horas, en la plaza Urdanibia. Sara Mansilla y los grupos Zaparra y Who is it! actúan también como finalistas del Concurso de Maquetas.

Elkartasunaren Motorra

Este sábado las calles del centro de Errenteria acogerán la tercera edición de Elkartasunaren Motorra, la fiesta del motor que volverá a tener un carácter solidario, dado que los fondos que se recauden irán destinados en su integridad a la Asociación Juneren Hegoak de Errenteria, que atiende a familias en situación de vulnerabilidad por enfermedad o duelo de sus hijos.

Muestra sobre espacios dedicados históricamente a la pelota en Azkoitia

La sala de exposiciones Torre Zuri alberga una interesante muestra sobre los espacios que históricamente se han dedicado a la pelota en Azkoitia; y es que, además de los frontones que se usan en la actualidad, hubo otras zonas dentro del casco que albergaron el juego de la pelota y de los cuales quedan pocos o nulos vestigios. La exposición cierra el domingo y podrá verse de 18.30 a 20.30 y el fin de semana de 12.30 a 14.00 y 18.30 a 20.00

7 festivales buenos, bonitos, baratos y playeros

De norte a sur, una selección de las mejores citas de este verano en las que acompañar la música con un atardecer sobre el mar... y por menos de 90 euros

