Miramón estrena mañana el Parkea Musik Fest

El parque tecnológico de Miramón se convertirá a partir del mediodía de mañana en escenario de un concierto de música protagonizado por grupos en los que tocan empleados de algunas de las empresas allí instaladas. La inicativa, denominada Parkea Musika Fest, fue ideada por Ainhoa Mutiloa, trabajadora de Ibermática y aficionada a la música. El festival dará comienzo a partir de las 15:30 horas con un cartel compuesto por bandas como Nesplora Band, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Quartet & Co, Larroxa Banda, Aritz, Angel & Oscar, Elisa & Noa,Rockopop Park y The Priest Is Back. Todas las formaciones tienen entre sus integrantes a trabajadores de algunas de las compañías asentadas en Miramón.

La organización del festival se ha apresurado a puntualizar que la oferta musical está abierta a todos los donostiarras y a cuantos tengan interés en presenciar una actividad que rompe moldes. El escenario ha sido habilitado a la altura del número 53 del paseo Mikeletegi. Habrá además otras instalaciones como zonas de comida y bebida, aseos y zonas de recogida de residuos. También se han habilitado accesos para personas con movilidad restringida.