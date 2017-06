El parque tecnológico de Miramón, escenario de un peculiar festival de música

El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa acogerá este viernes, 9 de junio, en sus instalaciones donostiarras de Miramón la celebración del Parkea Musik Fest, el primer festival de música organizado en un entorno científico y tecnológico protagonizado por sus propios trabajadores.

Según ha informado Euskadiko Parke Teknologikoak en un comunicado, la propuesta de organizar este festival resultó la ganadora de la última edición de "Un reto para el Parke", una iniciativa que surgió hace tres años con el objetivo de ofrecer la oportunidad a todo el personal del parque de aportar ideas innovadoras que se desarrollen en el entorno.

La trabajadora de la empresa Ibermática Ainhoa Mutiloa fue la ganadora con esta idea que se materializará el próximo viernes con la celebración de Parke Musik Fest.

El festival arrancará a las 15.30 horas en las campas de Miramón con un cartel compuesto por Nesplora Band, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Quartet & Co, Larroxa Banda, Aritz, Ángel & Oscar, Elissa & Noa, Rockopop Park y The Priest is Back, grupos que repasarán diferentes estilos musicales como el indie-pop, el rock acústico o la música popular y que rendirán incluso un "tributo" a Judas Priest.