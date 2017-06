Ibarguren: «Celebramos el décimo aniversario con contenidos de mayor impacto»

«Equilibrada, de calidad y costosa». Así definen los organizadores del Rockumentalak! la programación que servirá para celebrar el décimo aniversario del festival de cine documental musical que comienza hoy en Zarautz. Los cuatro primeros viernes de junio el cine Modelo acogerá la proyección de películas que al finalizar darán paso a una actuación en directo. Además también han programado un concierto principal y una exposición de fotografías que servirá como resumen de todo lo que ha sucedido en esta última década en este festival que tiene como origen 'El último vals' (1978) de Martin Scorsese.

Javier Ibarguren, uno de los responsables del ciclo, reconoce que «nos impactó esa película. Inigo Artetxe y yo la volvimos a ver años después de estrenarse y decidimos que sería bonito poder proyectar ese tipo de documentales en el viejo cine Modelo. Nuestro objetivo era reivindicar producciones de ese tipo y ofrecer contenidos novedosos en ese local que tanto amábamos. Formamos I Love Rock y ya estamos cumpliendo diez años del festival».

-Imagino que lo querrán celebrar por todo lo alto. ¿Han preparado una programación más ambiciosa?

-Sí, desde un principio buscamos contenidos de mayor impacto, que fueran más atrayentes, aunque esto no deja de ser un tanto subjetivo. Repetimos el esquema de las ediciones anteriores y nuestro objetivo es acertar con las películas y las bandas que nos van a acompañar en esta edición número diez.

Programación

Hoy. 'Gimme Danger' (2016, Jim Jarmusch) y Ainara LeGardon. 22.00 horas, 6 euros.

Mañana. 'Rocknrollers' (2012, Juanma Bajo Ulloa) y Luma. 22.00 horas, 6 euros.

9 de junio. Concierto con Toy y Vulk. 22.00 horas, 14 euros.

16 de junio. 'Heaven adores you, an intimate, meditative inquiry into life and music of Elliot Smith' (2014, Nickolas Rossi) y Rafa Berrio. 22.00 horas, 6 euros.

23 de junio. 'Pulp: a Film About Life, Death & Supermarkets' (2014, Florian Habicht), 'Oasis: Supersonic' (2016, Mat Whitecross) y Kokoshca. 19.00 horas, 6 euros.

Exposición. En el cine Modelo hasta el 23 de junio.

Más información. www.rockumentalak.eus.