Una sonrisa frente a la muerte

Si la primera vez impactó por lo repentino, el anuncio de Pau Donés (Barcelona, 1966), a unos días de presentar su nuevo disco, libro y gira, de que el cáncer había reaparecido en su organismo fue toda una conmoción que cayó como una bomba emocional entre sus seguidores. Las graves noticias en torno a su salud han sorprendido pero no menos que la entereza anímica con la que ha afrontado este nuevo contratiempo vital.

Donés se ha mostrado sonriente, optimista y sereno desde el momento en que comunicó en su blog, en febrero pasado, que le habían sido detectados tres nuevos tumores en el intestino de los que tuvo que ser operado de urgencia. «El 2017 iba a ser un año glorioso y el cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado» escribió entonces en su blog.

La primera vez, a finales de agosto de 2015, fue ingresado de forma repentina tras sentir unos fuertes dolores en el vientre que desvelaron un cáncer de colon del que fue operado pero que hizo metástasis en el hígado y dejó al descubierto, un mes después, otros doce tumores intestinales. No habían pasado unos días, y Donés posaba postrado en la cama del hospital barcelonés donde fue intervenido haciendo la uve de victoria con los dedos. «Pasé en 20 días de un pequeño dolor de barriga a operarme de cáncer. Me han quitado el bicho pero el cáncer es como un fantasma que aparece sin avisar. Es importante estar atento. Lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido», afirmaba en el vídeo que colgó entonces en su web, paseando sonriente en bata por los pasillos del hospital.

La cita Cartel: Jarabe de Palo. Con la formación: Pau Donés (voz, guitarra acústica), Andrea Amador (chelo), Jordi Vericat (bajos) y Jaime Burgos (piano y teclados). Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Día: Miércoles, 3 de mayo. Hora: 20:00 horas. Precio: 20 euros. Nuevo disco: '50 palos'.

Tras ser dado de alta a mediados de septiembre, Donés se dedicó durante el siguiente año y medio a descansar y preparar el libro y las versiones acústicas del disco con el que afronta esta gira que el miércoles le trae a Donostia. Entre los preparativos, dio dos conciertos benéficos en su Barcelona natal donde recaudó 80.000 euros que destinó a la investigación contra el cáncer.

Así las cosas, y con todo ultimado, sus planes de regresar a los escenarios durante este 2017 se vieron amenazados después de pasar una revisión rutinaria. El 'bicho' había reaparecido. En una entrevista concedida al dominical de este diario, el autor de 'La Flaca' hablaba por primera vez de ese rebrote. «No tengo miedo a morirme. Sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. Es lo que hay».

La serenidad con la que afrontaba el mal trago estremecía. «A mí también me gustaría no pensar en el cáncer. Quiero vivir otros 20 años pero ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo. El cáncer no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco. El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida», afirmaba.

La gira durará alrededor de dos meses y será en formato semiacústico, tal y como ha regrabado las canciones incluidas en el recopilatorio '50 palos'. En el disco ha incluido una canción nueva 'Humo', compuesta para la ocasión. «Un día me levanté y vi que se me escapaba la vida, entonces, me puse a escribirla. Es un canto a la vida. La escribí pensando que aquello que había sido uno de mis grandes amores, la vida, se me escapaba. Si me siento orgulloso de cuatro o cinco canciones en mi vida, una es ésta, es 'Humo'. Lo digo desde el punto de vista profesional. La potencia de las palabras y el sentido que tienen» explicó.

Sin balances

El creador de temas como 'Depende' complementa la faceta musical con la edición de un libro de pensamientos vitales con idéntico título que el doble disco. El músico niega que sea una autobiografía. «Las biografías suelen oler a muerto y yo todavía no lo estoy», bromeó durante la presentación del proyecto a principios de marzo pasado. El libro incluye 50 reflexiones, una por cada año de vida del intérprete.

Licenciado en Económicas, disléxico e hiperactivo, Donés debutó en la música en 1996 con el que todavía es hoy su más sonado éxito, 'La Flaca'. Niega que su nuevo proyecto sea un balance. «Estamos celebrando, y los balances los haces cuando cierras o dudas. Este es un tiempo que no nos debemos perder, estamos en un camino que empezamos hace 20 años y yo hace 50. Sigo para adelante. El presente es lo importante. Alguien me dio algo que me encantó: la vida es urgente».

Respecto a cómo afronta estos conciertos, dado su delicado estado de salud, lo tiene claro. «Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Unos me sobrará la voz, y otros me faltará. No pasa nada porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento y más me gusta estar, cantando para mi gente».