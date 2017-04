El regreso de Erik Voeks, el artesano que grabó una joya del power pop

Responde a la perfección al arquetipo de eso que se conoce como músico de culto. Publicó un único disco en 1993, la crítica especializada lo colmó de elogios y desapareció del mapa. Desde entonces, tanto su reputación como la de aquel trabajo, 'Sandbox', han ido creciendo con el tiempo hasta situarlo sin duda entre los mejores discos de power pop grabados en las últimas décadas.

El caso es que después de que se frustrara la salida de su segundo disco porque su valedor en la discográfica que le acogió se marchó y el sello se olvidó de él, durante años Voeks apostó por un perfil bajo, grabando maquetas caseras, y tocando junto a colegas o girando por Estados Unidos y Europa con el reputado músico tejano Jon Dee Graham (True Believers).

Después de ganarse la vida regentando una tienda de discos, oficio que sigue desempeñando y con el que se gana la vida, pero ahora como empleado en una de Kansas City, adonde se mudó a finales de los noventa, Erik Voeks retomó su carrera y la grabación de canciones hace cinco años, casi dos décadas de aquel fulgurante disco de debut. Tras lanzar un EP que supuso su regreso discográfico en 2012, Voeks volvió a la carretera para dos giras que le trajeron al Estado de la mano del sello bilbaíno especializado en power pop Hanky Panky Records.

Cartel: Erik Voeks & The Spanglish Settlement.

Resurrección

A partir del inicio de esa colaboración, el guitarrista dio a conocer a través de su bandcamp de forma sucesiva una serie de singles digitales que fue colgando mes a mes, entre abril y septiembre del año pasado. Concluido ese proceso, los temas pasaron de la nube digital al formato físico y Hanky Panky los reunió en un nuevo cd, titulado 'So The Wind Won't Blow It All Away', junto a dos nuevas grabaciones.

Al igual que ocurrió con su predecesor 'Sandbox', el nuevo trabajo ha sido colmado de elogios y el Goldmine Magazine americano lo eligió como el mejor álbum de power pop de 2016. En una entrevista concedida a la revista barcelonesa Ruta 66, Voeks afirmaba que «todavía me sorprende la cantidad de gente que conoce Sandbox. Su reputación parece haber crecido con los años. Espero que los que lo tienen, se entusiasmen de igual manera con el nuevo disco cuando nos vengan a ver en directo».

Para la gira estatal que hoy le trae al donostiarra pub Altxerri, de la mano del Club 44, viene acompañado de tres reputados músicos de la escena powerpop española cuya unión han bautizado con el nombre de The Spanglish Settlement: el guitarrista Juan Lafuente Ferrari (Los Sentidos, Los Potros, Los Brujos, The Jacquelines, Santi Campos, Clovis), el bajista Pepe Bermejo (Happy Losers, Los Brujos) y Patrick Hawley a la batería.