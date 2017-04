El exguitarrista de El Canto del Loco presenta su tercer disco mañana en la Kutxa Kultur Kluba

Si hace dos meses fue su primo Dani Martín quien actuó en Donostia, mañana es el turno del que fuera guitarrista principal de los exitosos El Canto del Loco (ECDL), David Otero. El concierto tendrá lugar en la sala Kutxa Kultur Kluba y es gratis con invitación. Otero viene a presentar los temas de su tercer disco en solitario desde que en 2010 disolvieran ECDL. Sin embargo, es el primero que publica con su nombre real, ya que los dos anteriores, 'Nada Lógico' (2010) y 'Ultramar' (2014), más el EP 'Ciao Pescao' (2012) los editó bajo el seudónimo El Pescao.

El guitarrista ha decidido prescindir del apelativo, al que recurrió por «inseguridad» y a modo de protección para lanzarse a cantar sin el colchón del popular grupo para públicos adolescentes. Otero afirma que el nuevo disco representa más «un cambio filosófico y de concepto que de nombre». De igual forma, y tras apostar por la autoedición en sus dos anteriores trabajos como solista, el intérprete ha vuelto ahora a los brazos de la multinacional con la que publicó sus discos ECDL.

El disco ha sido coproducido por Tato Latorre (Antonio Orozco, Maldita Nerea, Efecto Pasillo), y Otero, que afirma haber sentido con este disco una liberación pura y dura, puesto que lo que buscaba era «la libertad de ser yo mismo», ha compartido laboras de composiciones con otros músicos, como el líder de Maldita Nerea, Jorge Ruiz; Diego Cantero (Funambulista) o Raúl Galván, el guitarrista de su banda en directo. «Cuando llegó el momento de lanzar este disco me di cuenta de que había algo en El Pescao que me frenaba y no me permitía ser al 100 % yo mismo», dice.