El guitarrista de Radio Birdman Deniz Tek actuará el domingo en Hondarribia

El histórico Deniz Tek (Ann Arbor, Michigan, 1952), guitarrista integrante de bandas como Radio Birdman o New Race, tocará el domingo en la sala Psilocybenea de Hondarribia presentando su nuevo disco en solitario, Mean Old Twister. Es el cuarto trabajo como solista de este legendario pilar del rock australiano y seminal guitarrista superviviente del denominado sonido Detroit, que inmortalizó en su día junto a los ya fallecidos Fred 'Sonic' Smith (MC5) y Ron Asheton (Stooges).

EL CONCIERTO Cartel: Deniz Tek. Lugar: Sala Psilocybenea (Hondarribia). Día: Domingo, 23 de abril. Hora: 20.00 horas. Precio: 10 euros.

Tek llega acompañado en esta gira de otro hacha como segundo guitarra, Keith Streng, de los Fleshtones. Junto a ellos viene la base rítmica de la banda de punk rock Godoy Twins (Art y Steve Godoy), grupo polivalente que compagina la música con el negocio de tatuajes y de patinetes tuneados.

Nacido en Michigan, Tek emigró con 15 años con su familia a Australia en 1967. Allí entró en contacto con la escena musical, donde conoció al vocalista Rob Younger, con quien fundaría Radio Birdman. Tras la primera separación del grupo en el año 78, regresó a Estados Unidos, donde fundó otra banda fundamental, los New Race, junto al 'stooge' Ron Asheton y el batería de MC5, Dennis Thompson.

Los Birdman se reactivaron en 1996 para una gira puntual cuyo éxito les ha traído hasta hoy, tras publicar en 2006 su primer disco en 25 años. Tek comenzó a trabajar en 'Mean Old Twister' tras lanzar en 2013 'Detroit'. Lo ha grabado junto al batería Ric Parnell (Atomic Rooster, Spinal Tap) y Bob Brown (bajo), en los periodos libres entre giras de los resucitados Radio Birdman.