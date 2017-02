¡Hola Carnaval!

¡Ya es Carnaval!

Las principales localidades de Gipuzkoa celebran desde este jueves el Carnaval. En Tolosa el Ostegun Gizen dio el pistoletazo de salida a varios días de fiesta y color. San Sebastián se prepara para un intenso fin de semana amenizado por los 'Los bebes de la bulla' en la figura de la diosa Momo y su séquito. Lezo vive el 'Trapujale', Irun basa en Trump a su Zanpantzar y Bergara recupera la tradicional Sorgin Dantza. Pero hay mucho, muchísimo más.

Carnaval en Gipuzkoa

Concierto de Iván Ferreiro

El ex líder de Los Piratas presenta en Intxaurrondo las canciones de su nuevo disco, 'Casa', surgido durante su retiro de un año .Dice Ferreiro que este es un disco de ruptura pero que, en contra de lo que suele ocurrir, la obligada soledad forzada por las circunstancias, que le llevó a recluirse en casa durante un año para recobrar fuerzas y organizar su vida, no se tradujo en un disco de tristeza y lamentos por lo perdido como suele ser habitual en el pop y el rock, sino en un álbum vitalista y positivo donde canta a lo ganado y descubierto: la cercanía y apoyo de sus amigos y la búsqueda de sí mismo. La donostiarra June Calsor será la telonera del ex componente de Los Piratas

Concierto de Dani Martín

Martín llega al Kursaal en la recién iniciada gira estatal de presentación de su nuevo disco, después de haber dedicado el periodo inmediatamente posterior a la salida del álbum, en septiembre pasado, a una gira por varios países latinoamericanos. 'La Montaña Rusa' se grabó en los legendarios estudios londinenses de Abbey Road y el artista lo ha definido como su disco más autobiográfico y marcado por dos sucesivas rupturas sentimentales.

Espectáculo de danza el sábado en Zarautz

Paralelamente a los carnavales, para este sábado por la tarde se anuncia un buen plan en Zarautz, con la celebración en Modelo Aretoa del espectáculo de danza 'Arima basatiak' (Espíritus salvajes) que promueve la vecina de Orio, Warda Mallal.

'La mar de juguetes' en el Museo Naval

El Museo Naval acaba de inaugurar su última exposición. 'La mar de juguetes' es la historia del juguete marítimo español, desde las primeras embarcaciones de madera, que datan de finales del siglo XIX, hasta el barco pirata de Playmobil que empezó a comercializarse en 1984, pasando por otras piezas lúdicas relacionadas con la playa, como los cubos y palas que se fabricaron en la década de los 30.

Las veinticinco posibles vidas de Gartxot

Gartxot Arregi presenta una muestra fotográfica en Tolosa sobre las diversas formas de ganarse la vida que hubiera podido elegir en el País Vasco. El siguiente protagonista basa su nuevo trabajo 'Bizibideak' (Ganarse la vida) en la afirmación del economista Branko Milanovic de que «el lugar de origen puede repercutir en más de un 50% en los ingresos, el 20% de quién sean los padres, y solo luego viene el esfuerzo, la suerte, la raza y el género».

Viajeros de invierno: Praga

Praga es una ciudad sorprendente vayas donde vayas, te dejará boquiabierto por la multitud de atractivos que ofrece. Su esencia medieval se respira en cada rincón, abundan los suelos y muros de piedra entre edificios espectaculares. Visitar la capital de la República Checa es un plan perfecto para realizar un viaje o una escapada en familia, con amigos o en pareja. Esta última opción es cada vez más elegida, por eso Praga es conocida como "el nuevo París", un destino idílico también para enamorados.

