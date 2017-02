Planes para un fin de semana de cine, teatro y cómic

Teatro de bolsillo

Más de treinta espectáculos de quince compañías que se representarán en 26 espacios de toda la ciudad conforman la 26ª edición del Festival de Teatro de Bolsillo donostiarra, que este año se celebrará desde el próximo jueves hasta el próximo día 19. Organizada por Donostia Kultura, la feria ofrece una amplio abanido de espectáculos en escenarios poco habituales, como son los bares. El clown, el humor y la música serán los ingredientes principales de esta 26ª edición. La entrada es gratuita en todos los espectáculos.

'Escuadra hacia la muerte'

En el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, la compañía Pentación presenta la obra teatral 'Escuadra hacia la muerte' viernes y sábado.

La cultura que da vida al manga

La japonesa es, junto con la estadounidense y la franco-belga, una de las grandes escuelas historietísticas del mundo. Es por eso que el manga, el nombre por el que se conoce al cómic japonés, tendrá un lugar destacado dentro del Salón del Cómic que desde este viernes y hasta el domingo inundará las estancias del Kursaal de mil y una historias de ciencia ficción. Para entender mejor la raíz del manga, desde el congreso donostiarra brindan la oportunidad de realizar una incursión en la cultura japonesa, a través de un particular programa con claro acento oriental.

Makulu Ken

Concierto en el Doka este viernes a cargo del grupo Makulu Ken presentando nuevo disco "Kalè kalè"

Music Has No Limits

Tras pasar por New York, Miami, Madrid, México, Milán y Barcelona llega al auditorio del Kursaal de Donostia, en una única cita, el espectáculo Music Has No Limits. Será el sábado.

Viajeros de invierno: Matera

Recorrido por la localidad italiana de Matera, una ciudad insólita, un laberinto de cuevas abandonadas por insalubres a mediados del siglo pasado y rescatadas desde que recibió el título de Patrimonio de la Humanidad.

Porque leer también es ocio

Kevin Lacz, exmiembro de los SEAL, el cuerpo de élite de la Marina de los Estados Unidos, ha escrito un libro contando su experiencia en Irak. Lacz, un ‘armario’ de cien kilos de puro músculo, se considera ‘El último francotirador’ (Editorial Crítica, 19,90 euros).

Premios Goya

Este sábado por la noche se entregan los Premios Goya. Para los amantes del cine será una gala imperdible y, el resultado, puede dar una pista de qué películas que no has visto deberías ver y para cuáles de las que están por venir deberías comprar entradas.

