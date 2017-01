Ceremoniales escandinavos y espíritus de mente abierta

Es casi una institución sagrada en la escena musical sueca, y más con las pintas de chamán que suele gastar en directo con sus vestimentas. Después de liderar dos de las bandas escandinavas más emblemáticas de los últimos 30 años, los seminales y agitadores Union Carbide Productions y después, ya desde mediados de los noventa y hasta 2012 cuando se separaron, al frente de los deslumbrantes The Soundtrack of Our Lives (TSOOL), Ebbot Lundberg (Västeras, Suecia, 1966), ha decidido volver a volar por libre.

EL CONCIERTO Cartel: Ebbot Lundberg & The Indigo Children+ Pasavento. Lugar: Psilocybenea (Hondarribi). Día: Hoy. Hora: 22:00 horas. Precio: 16 euros.

Tras la disolución hace cinco años de TSOOL, Lundberg retomó su trayectoria solista, iniciada el mismo 2012 con un debut a su nombre, There's Only One of Us Here, que prolongó al año siguiente con su participación en On The Other Side Of Light, un proyecto junto al colectivo New Alchemy y el artista multidisciplinar y audiovisual Per Svensson, (diseñador de la portada de Behind The Music de TSOOL).

Tres años después, el orondo y barbudo vocalista se ha aliado con una joven formación de precoces e intensos instrumentistas, cuatro músicos integrantes todos ellos de la banda escandinava Side Effects y que para esta colaboración en disco y gira como banda de acompañamiento de Lundberg se han rebautizado como Indigo Children.

Con ellos ha grabado el disco que hoy presenta en Hondarribia, 'From the Ages to Come'. El disco sigue la estela del rock psicodélico y cósmico de su anterior grupo, con rock de guitarras, melodías y crescendos climáticos lisérgicos. El álbum incluye dos versiones de artistas poco asociados al universo sonoro de Lundberg: 'Calling from heaven', adaptación del 'Cerca de las Estrellas' de nada menos que los Pekenikes, y una revisión del 'Don't Blow your Mind', de Alice Cooper.

Lundberg explica cómo dio con la composición del grupo español. «Fue gracias a Marcel Toures, un artista amigo. Me envió un youtube de 'Cerca De Las Estrellas' hace años y me enamoré de ella. Luego decidí grabarla. Más tarde descubrí que Alfonso Sáinz, quien la escribió, había fallecido el mismo día en que recibí yo su canción. Y la titulé 'Llamando desde el cielo' sin saber que estaba muerto», recuerda.

Regreso de Union Carbide

En medio de la gira de presentación de este disco saltó a los medios una noticia inesperada: el regreso puntual para una gira conmemorativa de Union Carbide Productions, un periplo que incluirá una única fecha exclusiva en el Estado, en el marco del Azkena Rock vitoriano.

La inesperada vuelta de Union Carbide da por concluida y finiquitada la experiencia TSOOL. Lundberg lo confirma. «Todas las relaciones se terminan y decidimos ir en diferentes direcciones. La música de TSOOL y Union Carbide Productions sigue viva en mi nueva banda, The Indigo Children».