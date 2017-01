Planes para un fin de semana cargado de ilusión

The Wave Pictures

El trío británico de rock alternativo The Wave Pictures actúa hoy (20.30 horas, 10 euros) en el nuevo espacio escénico donostiarra de la Cripta Convent Garden (Easo, 20). El grupo que lidera el guitarrista David Tattersall se creó en 1998 en el condado de Leicestershire y desde su surgimiento hace casi 20 años ha publicado una quincena de discos marcados por el sonido de guitarras característico de Tattersall, deudor de referentes musicales como Jonathan Richman, Violent Femmes o Hefner.

Mago Pop

El ilusionista Antonio Díaz, el Mago Pop, llena teatros allá donde va con su espectáculo 'La gran ilusión' y el Victoria Eugenia de Donostia no es una excepción. Llega con el aval de más de 450.000 espectadores en tres años y en San Sebastián la demanda ha sido tan elevada que Donostia Kultura ha incrementado el número de funciones dentro de las fechas asignadas para la capital guipuzcoana. Entre este jueves y el domingo serán ocho las actuaciones que ofrecerá el ilusionista catalán cuya carrera se ha visto catapultada por sus apariciones en el canal de televisión Discovery Max. Serán dos funciones más de las previstas, que se han añadido a las mañanas del sábado y el domingo.

Entradas para el concierto de Melendi

Aún quedan meses para que la gira 'Quítate las gafas' recale en Illumbe Arena. No obstante, quienes quieran asegurarse entradas para ver a Melendi en concierto el próximo 2 de junio pueden adquirirlas a partir de este viernes. Según anuncia la promotora Get In, Melendi está en su mejor momento y la suya promete ser «una de las giras más espectaculares del año». Prueba de ello, argumenta, «es el anuncio de 'sold out' de su concierto en Madrid a casi 5 meses de su celebración».

Conciertos metal

La música metal reina este fin de semana en la sala Tunk de Irun. Tanto el viernes como el sábado el espacio acogerá noches de conciertos de este género musical, con la participación de varios grupos.

La sesión de este viernes, a partir de las 21.00, se presenta bajo el título Deabru Gau Jaia y encabezada por el grupo de Irun Dominium. En activo desde 1999, la banda acaba de publicar su cuarto disco, 'Abismo', y va a presentarlo en casa: «la Tunk es también el sitio donde tenemos el local de ensayo. Es como nuestra segunda casa», explica Luis Talleda, cantante de Dominium.

Kaput

En el Teatro Coliseo de Eibar la compañía Ganso & Cia presenta la obra teatral "Kaput". Un viaje sin palabras capaz de divertir y conmover a todos los públicos.

Mosaico de sonidos

El programa Mosaico de Sonidos, que une a la OSE con un grupo integrado por 19 personas de Aspace, Gautena y Uliazpi, interpretará en enero una obra de Emilio Aragón. «Es como si los atletas olímpicos y los paralímpicos participaran juntos, y de buen rollo, en una misma competición», dice Oriol Roch, director general de la Orquesta de Euskadi. La cita es en el Kursaal los días 27 y 30 de enero, pero a esos conciertos de abono hay que sumar una fecha añadida, dentro de los llamados 'conciertos en familia', de la mano de Kursaal Eszena y El Diario Vasco. Esa convocatoria, el 4 de febrero, también es en el auditorio.

Mi última noche con Sara

En el Teatro Principal de San Sebastián la compañía Evita Produce presenta la obra teatral 'Mi última noche con Sara', este sábado a las 20 horas. La función del domingo, no obstante, ha sido suspendida, por lo que Donostia Kultura procederá a reembolsar el dinero de las entradas. La obra narra el incómodo incidente de Sara Montiel con su productor durante la corrida de toros en las Ventas con Francisco Franco. Tras él, la diva toma una decisión que cambiará su vida: grabar en una noche el último disco que le ata a su compañía discográfica. Podrá así ser libre para gestionar su exitosa carrera que se ha disparado en España tras su regreso de Hollywood... o no.

Zizurkil Blues

Tres bandas protagonizan el sábado el Zizurkil Blues. Son el cuarteto guipuzcoano Starblues, la banda del guitarrista Hendrik Rover y el cuarteto Awek Blues Band.

Orquesta de la Suisse Romande

En el Auditorio Kursaal de Donostia concierto con la Orquesta de la Suisse Romande. La orquesta suiza con sede en Ginebra interpretará la sinfonía con el extracto más reconocible de la historia de la música y uno de los conciertos para piano de referencia del repertorio para teclado, bajo la batuta del polifacético Jonathan Nott.

'Modernitate bakan bat'

Otsailaren 5ean itxiko ditu ateak Donostiako San Telmo museoan 'Modernitate bakan bat. Arte berria Donostiaren inguruan. 1925-1936' erakusketak. Azken egun hauetan ere, bisita gidatuak egongo dira ostegunetik igandera eta 'Artean jazz' familia tailerrak larunbatetan.

Escapadas: Lyon, lo mejor del Renacimiento francés

Lyon es una de las ciudades más famosas y mejor cuidadas de Francia. La tercera en tamaño, que yace situada al sureste del país, en la confluencia de los ríos Ródano y Saona. Un lugar estratégicamente situado y elegido como la capital de la Galia en tiempos del Imperio Romano. Se erigió como uno de los centros culturales y comerciales más importantes del viejo continente durante el Renacimiento.

Y el próximo fin de semana...

El Kursaal acogerá el torneo de 'Magic' «más grande» de Gipuzkoa. El Salón Internacional del Cómic y Manga que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero en el Kursaal, además de traer a reconocidos autores, presentar novedades editoriales de la industria, o acoger exposiciones exclusivas, como la que mostrará piezas de coleccionista de Star Wars, también tendrá un espacio de concurso, otro aliciente más para la asistencia y participación. Un torneo del popular juego de cartas 'Magic the Gathering', de la editorial estadounidense Wizards, que tendrá lugar el viernes 3 y el sábado 4, pretende reunir a los aficionados donostiarras a este juego, que son numerosos y abarcan varias generaciones.

