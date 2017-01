Que el frío no te pare: Planes para este fin de semana

Concierto: ENKORE + NØGEN

Este viernes en la sala Dabadaba de Donostia concierto con los grupos ENKORE y NØGEN a las 21 horas. Las entradas tienen un precio de siete y diez euros.

Más información

Su ta Gar

En Bastero Kulturgunea de Andoain, concierto a cargo del grupo Su ta Gar este viernes, en el que presenta su último disco 'Maitasunari Pasioa'.

Información detallada

Una mirada joven al reggae de Euskadi

Cuatro estudiantes de la UPV estrenan en el Dock of the Bay 'Sound of Roots', su documental sobre los efectos de la música jamaicana en los grupos vascos.

Saber más

Programa completo del Dock of the Bay

Preestreno de 'Noé'

El Teatro Victoria Eugenia vivirá este fin de semana su particular representación del diluvio universal. El Malandain Ballet Biarritz preestrenará la danza 'Noé' en dos únicas funciones en el teatro donostiarra, la primera que tendrá lugar el sábado a las 20.00 horas y la segunda el domingo a las 19.30 horas. Después de que la compañía francesa representase el año pasado en Donostia los espectáculos de 'La Bella y la Bestia' y 'La Cenicienta', el escenario del Victoria Eugenia volverá a acoger a los bailarines de Malandain gracias a la colaboración que mantienen el ballet y el teatro donostiarra, en el marco del proyecto de cooperación artística y cultural, Ballet T.

Más información

Teatro 'Mami Lebrun'

La compañía Xake Produkzioak presenta la obra teatral 'Mami Lebrun' este viernes en la Casa de Cultura de Bergara. Será el sábado a las 20 horas. Las entradas cuestan 8 euros.

Información sobre la obra

Ttan Ttakun Festa 2017

La emisora de radio Ttan Ttakun organiza en el Gazteszena de Egia una nueva edición de la Ttan Ttakun Festa este sábado. La fiesta comenzará a las 23:00 horas y finalizará a las 06:00 horas de la madrugada.

Información útil

Cabaret Chihuahua

En el Centro Cultural Lugaritz de Donostia, la compañía Teatro Mutante presenta el domingo la obra teatral 'Cabaret Chihuahua'. El espectáculo del laboratorio Pabellón 6 y Teatro Mutante, creado y dirigido por Felipe Loza, se presenta como un musical crítico, irónico, euskomexicano y bastante zombi para épocas de crisis.

Información práctica

Homenaje a los trabajadores de los astilleros vascos

El fotógrafo Jon Rodríguez (Amorebieta, 1968), aunque reside en Vitoria, presenta hasta el 12 de febrero en el Photomuseum de Zarautz su trabajo 'Alma varada'. Se trata de una serie de imágenes tomadas en todos los astilleros vascos, que pretende, a través de un trabajo fotográfico, aportar un documento de valor para el análisis y el entendimiento de un sector industrial clave en nuestra economía, inmerso además, en estos momentos en una situación internacional decisiva para su futuro. Las imágenes de esta exposición están tomadas en todos los astilleros vascos y muestran la realidad del sector naval, de sus trabajadores en el propio astillero, y de las industrias auxiliares en sus quehaceres diarios.

Leer más

¡A la nieve con los niños!

Se acerca una ola de frío y, con ella, la previsión de nieve en varios puntos del territorio. Pasar uno o varios días disfrutando de ella puede ser el mejor de los planes en familia. No obstante, hay una serie de recomendaciones útiles a tener en cuenta, tanto si se va a una estación de esquí como si se trata de una excursión al monte de al lado de casa.

Recomendaciones para la nieve

Más: World Snow Day, un día de nieve muy infantil

Recorrido por los molinos

A través de sus diversos itinerarios, Antzuola ofrece la posibilidad de recorrer su coqueto casco urbano visitando sus atractivos monumentos civiles y religiosos; pero además el visitante también puede empaparse de la historia y del pasado de este municipio, a través de un recorrido por sus molinos.

Más información

Viajar en enero

Destinos perfectos para seguir viajando durante la cuesta de enero. Hay multitud de lugares económicos para realizar escapadas interesantes, especialmente en estas fechas, épocas de temporada baja.

Información útil