El Victoria Eugenia vivirá su propio diluvio universal de danza este fin de semana

El Ballet Malandain de Biarritz, una de las compañías que cuenta con más espectadores en Europa, 80.000 por temporada, ha escogido el Teatro Victoria Eugenia como enclave principal para el preestreno de la danza 'Noé', este sábado, a las 20.00 horas, y el domingo a las 19.30 horas. Esta creación del 2017 vivirá su estreno en tierras francesas el 10 de mayo en el Teatro Nacional de Chaillot en París. Hasta entonces, solo se podrá ver en Donostia gracias al proyecto de cooperación artística y cultural, Ballet T, que desarrollan conjuntamente desde el 2007 el teatro donostiarra y el ballet de Biarritz.

«Ya se está convirtiendo en costumbre presentar aquí», ha comenzado en rueda de prensa esta mañana el autor de la coreografía que podrá verse este fin de semana, Thierry Malandain. «Es otro tipo de ballet, más abstracto, en el que trataremos la historia de Noé, le veremos como personaje, veremos el arca, pero no a los animales en esta representación», ha avisado.

A pesar de los claros tintes religiosos que empapan la obra, Malandain ha querido dejar claro que «no quiero defender ninguna idea cristiana, lo que me ha parecido muy interesante es la idea del agua. El agua como elemento que puede destruir o ser un elemento creador de vida, porque no hay vida sin agua. Me interesa también como elemento que regenera a la humanidad. En ese viaje de cuarenta días en el arca las personas que se embarcan no salen de la misma manera en la que han entrado, cambian, yo también quiero que el público a través de esta obra salga de una manera diferente». «Se trata de una obra con muchos elementos simbólicos», ha subrayado.

«Encaja muy bien en nuestra época»

«El tema me ha parecido muy interesante en esta época tan tormentosa en la que vivimos, en su juventud Noé fue una especie de segundo Adán al que Dios le dio una segunda oportunidad para regenerar la especie, por lo tanto me parece que este tema encaja muy bien en nuestra época». Malandain ha confesado además que le ha resultado difícil de tratar, sobre todo en lo que se refiere a la música. «Es la Messa di Gloria de Rossini, una de las tres que hizo, quizás la menos conocida de todas. Yo quería una obra religiosa, el problema suele ser su duración y ésta en concreto dura una hora, y nos daba margen para hacer una obra con ella».

La función cuenta con una duración de 70 minutos, y en principio tendría que estar representada por 22 bailarines, pero al lesionarse dos de ellas, se subirán al escenario en esta ocasión 18, para no romper las parejas formadas ya. El precio de las entradas oscila entre los 8 y 32 euros.