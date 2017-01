Días de documentales musicales

La música y el cine serán, una vez más, los ingredientes protagonistas de Dock of the Bay, el festival de cine documental musical que comienza mañana en San Sebastián. En esta décima edición habrá 8 largometrajes a concurso y 10 fuera de competición que se podrán ver en el Teatro Principal y en los cines Trueba hasta el día 14.

Pero además de las proyecciones cinematográficas, a lo largo de sus ocho días, el festival ofrecerá conciertos, fiestas, seminarios y presentaciones de publicaciones que tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad, como el club Le Bukowski, Kutxa Kultur Kluba, Garoa KulturLab y la sala Dabadaba.

En la sección a competición se mostrarán trabajos realizados tanto en España como en otros países como Polonia, Reino Unido, México, Georgia, Alemania o Brasil. Tal como avanzan los organizadores, aquí se podrán ver títulos como 'Moz and I', un documental sobre el fenómeno fan a través de DJ Luis y Morrisey y la transformación de la escena indie nacional; 'Sad Vacation', que cuenta la controvertida historia de Sid y Nancy; 'Geometría del esplendor', sobre la movida madrileña; 'Waiting for B', acerca del fenómeno fan de Beyoncé; o 'Sound of Roots', que retrata el concepto de 'Euskadi Tropikal'.

La sección se completará con las proyecciones de 'El charro de Toluquilla', 'When The Earth Seems To Be Light' y 'All These Sleepless Nights', éste último, premio a la mejor dirección en la pasada edición del festival de Sundance.

Fuera de concurso

Los largometrajes que se presentan fuera de competición se organizan en tres secciones: Perfect Day, Paint in Black y Nuevos Públicos. En la primera se proyectará una selección de películas documentales musicales internacionales muy recientes, como 'The Rolling Stones olé, olé, olé! A trip across Latin America', en la que se realiza un recorrido por la gira latinoamericana de los Stones, con el histórico concierto en La Habana.

En esta sección también se podrán ver títulos como 'Blur the new world towers', que muestra los entresijos de la grabación del álbum 'Magic Whip'; 'A Fat Wreck-The Punk-U-Mentary', que realiza un recorrido por el hardcore californiano; y otros como 'I am Thor', 'Shot! The psycho-spiritual mantra of rock', 'Danny Says' o 'The Everly Brothers, harmonies from heaven'.

Otra de las secciones fuera de concurso es Paint in Black, en la que se proyectará una selección de documentales musicales en retrospectiva. En esta ocasión se podrán ver largometrajes sobre Bob Dylan, Leonard Cohen y The Who.

Asimismo, con el fin de atraer al público joven a este tipo de cine documental musical, el festival cuenta con la sección Nuevos Públicos.

Según afirman, «el principal objetivo de esta iniciativa es trasmitir a los chicos y chicas el placer de la música y del cine, y explicarles la pasión de las personas que se dedican a ello».

En esta sección no se venden entradas al público general, sino que son los alumnos de un instituto los que llenan la sala.

En esta ocasión los chavales podrán ver 'Searching for Sugar Man', un documental sobre la misteriosa historia de Sixto Rodríguez, «el Dylan hispano-filipino», y su gran éxito en Suráfrica.

La programación completa sobre las proyecciones y actividades complementarias del festival está disponible en su web, www.dockofthebay.es, y las entradas se podrán adquirir por siete euros a través de los canales habituales. Con esta edición, los organizadores de este festival celebran su primera década. Comenzaron en 2007 como una muestra de cine y paulatinamente fueron incluyendo novedades al programa.

Diez mil espectadores

«Incorporamos una sección a competición, lanzamos actividades paralelas, aumentamos los días y los lugares de proyección, abrimos una nueva línea de publicaciones y nos acercamos al pensamiento, a la crítica y la industria del cine».

Así, aseguran que a día de hoy cuentan con más de 10.000 espectadores. En definitiva, tal como recuerdan, han sido «diez años de aplausos, de buenas historias y de música, mucha música. Echamos la vista atrás y nos vemos más jóvenes, muy ilusionados y expectantes. Ver ahora el camino recorrido nos emociona».