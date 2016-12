Una Navidad muy musical

Entramos en un fin de semana copado de celebraciones navideñas. Los más pequeños no se pueden perder la llegada este sábado de Olentzero, además de empezar a disfrutar de todas las actividades reservadas para ellos en las diferentes localidades guipuzcoanas. Y para aquellos que entre turrones, polvorones y villancicos les quede tiempo para seguir disfrutando del ambiente de la navidad, he aquí un buen surtido de propuestas.

Concierto solidario del Orfeoi Txiki

Como cada 28 de diciembre, día de Los Santos Inocentes, se celebrará el concierto Haurrena Haurrentzat - De los Niños para los Niños por el esfuerzo y voluntad de los niños y las niñas guipuzcoanos que participan en el mismo, para lograr recaudar fondos para otros niños de lugares donde sus necesidades básicas no están cubiertas.

El Concierto ofrecido por el Orfeoi Txiki y Gazte del Orfeón Donostiarra a favor de UNICEF, contará además de los coros escolares Jakintza y Peñaflorida y el Mago Marcel. Se trata de un acto ya consolidado en la época navideña que no ha dejado de celebrarse en ninguna edición desde el año de su nacimiento en 1998. Disfruta del concierto comprando tu entrada.

La Oreja de Van Gogh, de regreso

La Oreja de Van Gogh

La banda de pop donostiarra regresa a Donostia para presentar su nuevo álbum de estudio: 'El Planeta Imaginario'. Se trata de un disco repleto de grandes canciones que lleva a la venta desde el pasadol 4 de noviembre y que está haciendo las delicias de los fans. El concierto, además, contará con buena parte de los grande éxitos. No te los pierdas este próximo 27 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Kursaal.

Navidad a ritmo de Gospel

Alabama Gopel Choir vuelve a Donostia para traer de nuevo los ritmos del mejor Gospel. Hallelujah! propone un recorrido intenso desde las canciones espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad, donde no faltan temas tan conocidos como Oh Happy Day! Un creciente torbellino de palabras y música que arrastra al público a unirse a un espectáculo que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad. Las grandes voces de la música negra regresan por octava vez a nuestro país con una renovada propuesta para hacer vibrar de nuevo al público con su mezcla de vitalidad y espiritualidad aderezada con los ritmos del funk y blues. El concierto será este próximo viernes 30 de diciembre, en el Kursaal. Compra tus entradas aquí.

WAS, en Donostia

El grupo WAS

WAS, antes conocido como We Are Standard ha evolucionado como se demuestra en su último disco 'Gau ama', que presentarán el próximo miércoles en Intxaurrondo K.E. a las 20.30 en un concierto en el que les acompañara Nothing Box. El grupo, formado por Deu Txapartegi, Jon Agirrezabalaga, Willy Vanilli y Juan Escribano, ha tomado todos los elementos necesarios para reivindicar unas raíces propias y recrearlas a través de sonidos contemporáneos, electrónicos y bailables.

Y por cierto.... ¡Llega Olentzero!

Este sábado 24 de diciembre es la fecha señalada para que Olentzero y Mari Domingi visiten los pueblos y ciudades de Gipuzkoa, antes de arrancar con el reparto de regalos a todos los niños. En Donostia, Olentzero y Mari Domingi saludarán a los niños desde la balconada de la plaza Virgen del Coro (junto a la Basílica de Santa María). La recepción a los pequeños tendrá lugar en el Salón de Plenos del ayuntamiento de 16:30 a 18:00 horas. A las 18:30 horas comenzará el desfile por las calles del centro de la ciudad.

Y ojo que en Irun el carbonero adelanta su llegada. Estará en la ciudad este viernes para recoger las cartas de los niños irundarras.

. Conoce todas las paradas que hará en los distintos puntos del territorio aquí.