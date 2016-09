Puente con sabor a fiesta

Para aquellos que este puente lo vayan a disfrutar en casa, no se preocupen. El verano no ha terminado y la agenda de planes sigue rebosante. En gran parte gracias a las actividades enmarcadas en las Euskal Jaiak que se celebran en buena parte del territorio. A las que hay que sumar las fiestas de la Virgen de Guadalupe de Hondarribia, todas las propuestas de Donostia 2016, la actividad teatral del Victoria Eugenia y, como no, la fiesta de las regatas del domingo. ¿Quieres conocer más a fondo alguno de estos planes de fin de semana? Pues toma nota.

Risas desde la mañana

El dúo catalán The Pinker Tones, reconocido internacionalmente por sus trabajos de música electrónica, ambientará el sábado el parque Araba de Donostia en un concierto dirigido al público familiar.

Será la parada número doce de Music Box Festibala y el concierto comenzará a las 12.30 horas. El grupo sigue inmerso en la creación de una serie de libros-disco y espectáculos para público familiar, de sonoridad más acústica, sin perder su particular estilo alternativo que les ha hecho ganar el favor de la crítica y del público. Acaban de terminar el tercer volumen y espectáculo de Rolf & Flor. El día 14 de octubre sale a la venta ROLF & FLOR EN LONDRES con la participación de Silvia Pérez Cruz, Pere Jou (Qu4rt Pr1mera) y Virginia Labuat.

Descubre la exposición 'Tratados de Paz'

Si todavía no has disfrutado de la exposición '1516-2016. Tratados de paz', no tienes tiempo que perder. Este sábado tienes además la posibilidad de ver las piezas de arte que componen la muestra en el Museo San Telmo con una visita guiada. Tienes más información aquí.

La exposición central está dividida entre San Telmo Museoa y Koldo Mitxelena Kulturunea, en cuyas salas reúne obras de reconocidos artistas provenientes de los fondos de 21 museos internacionales que aluden a la paz, los tratados y acuerdos, la desmilitarización, la ausencia de guerra y la no violencia. Muestra más de 400 piezas de artistas de la talla de Goya, Rubens, Murillo, ribera, además de Picasso, Le Corbusier o Maruja Mallo; hasta llegar a Elena Asins, Alice Creischer y Nancy Spero o las fotografías de Sophie Ristelhueber.

Judith Jauregui en La Antigua

La reconocida pianista donostiarra Judith Jauregui ofrecerá un concierto en la Ermita de la Antigua de Zumarraga, dentro del Ciclo de Música de la Antigua. La actividad concertística de Jauregui le ha llevado a actuar en la mayoría de la geografía española, destacando sus giras por las Islas Baleares, Andalucía y Cataluña. Asimismo, ha ofrecido recitales en Francia, Austria, Alemania, Bélgica y Nueva York. También ha tocado acompañando a varias orquestas nacionales e internacionales. Descubre más información aquí.

Concierto de Ken Zazpi y Doctor Deseo

Dentro de las fiestas de la Virgen de Guadalupe de Hondarribia, actuación a cargo del grupo Ken Zazpi. El concierto será a las 22.30 horas de este sábado. Cuando han transcurrido dos años de la presentación del emblemático disco que firmó junto a la Orquesta de Euskadi, Ken Zazpi retoma con ímpetu su proyecto de grupo y presentará su nuevo disco: Phoenicoperus, su nueva creación.

Eso el sábado. El domingo será el turno de Doctor Deseo. El grupo presentará su decimoquinto álbum y mostrará su vuelta a los escenarios con mucha carga emotiva.

A disfrutar de la Zarzuela

Lírica Sasibill representa por vez primera la popular zarzuela 'La alegría de la huerta' del compositor Federico Chueca, que la consideraba la más trabajada de sus partituras, con su preludio y comienzo con la canción gitana del churumbel y la continuación con las airosas seguidillas del tenor en su dúo Corre mulilla torda y el vistoso pasodoble, pasando por el coro de beatas y terminando con la apasionante jota. La cita es este sábado y este domingo a las 20.00 horas en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.

Fiesta de la cerveza vasca

San Sebastián vuelve a ser este fin de semana la capital de la cerveza vasca. La EGE, Euskal Garagardo Elkartea, celebra la segunda edición de la Basque Beer Fest. En la carpa que está colocada desde el jueves en el Boulevard donostiarra se podrán degustar hasta 30 recetas de los nueve productores que forman parte de la asociación. 30 birras que tocan todos los palos y entre las que destacan las cinco cervezas recientemente premiadas a nivel internacional. Repasa la información del evento aquí.

Y colofón final de Euskal Jaiak

En Zarautz este viernes tendrán lugar un importante número de actividades, programadas dentro de la semana de Euskal Jaiak. Repásalas todas aquí.

Por su parte, en Donostia, cuatro novedades destacan en este segundo fin de semana festivo, en el que la música, la danza y el txakoli serán los ingredientes principales.

PROGRAMA viernes Concierto: Urko y la Banda Municipal de Música de Bilbao. Plaza de la Constitución. 19.30 horas. Habaneras: tres coros cantan desde embarcaciones con música en directo. De 21 horas a 22.30 horas en el Muelle. Sábado Txakoli Eguna: 22 bodegas y 3.500 botellas con denominación de origen Txakoli de Getaria. De 11 a 14 horas. Plaza de la Constitución. 'Soinu zaharrak': exhibición de danzas guipuzcoanas de métrica especial con los mejores dantzaris del territorio. A las 19 horas en la plaza de la Constitución.

El Muelle será escenario este viernes (21 horas) de un espectáculo de habaneras coordinado por Juan José Ocón en el que participarán los coros Goratzar, Ibaiertz y Luberri. Llegarán hacia la antigua dársena pesquera desde varias embarcaciones y durante noventa minutos se escucharán los sones del acordeón, el clarinete y el piano.

El sábado, de 11 a 14 horas, la plaza de la Constitución acogerá el I Txakoli Eguna, en el que se podrá degustar la producción de 2015 de una veintena larga de bodegas con denominación de origen. En total se descorcharán 3.500 botellas, según anunció ayer Emilio Ostolaza, presidente del Consejo Regulador de Txakoli de Getaria. También habrá proyecciones de vídeos, txikitilaris amenizando la jornada y actuará el Orfeón de la Castaña de Gaztelubide.

Quienes se acerquen el sábado por la tarde, a partir de las 19 horas, a la plaza de la Constitución, podrán disfrutar del espectáculo de 'Soinu zaharrak', las danzas guipuzcoanas de métrica especial que estaban casi perdidas a finales del siglo XVIII. Los diferentes pueblos del territorio aportan a sus mejores dantzaris para que ejecuten, bajo la dirección artística de José Luis Vallejo, unas coreografías que se verán todas juntas por primera vez.