¿Bilingüismo o dislexia?

La manera en que leen las personas bilingües está condicionada por los idiomas que conocen, según un estudio del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL). Así, cuando un niño aprende a leer en dos idiomas a la vez traza una particular estrategia de lectura, que afecta incluso a los fundamentos cognitivos en los que se basa su propia capacidad para la lectura. Es decir, los bilingües que aprenden a leer en dos idiomas a la vez no leen igual que los monolingües.

Según los investigadores, que han revisado la literatura científica existente y han realizado un trabajo de campo propio, este descubrimiento podría tener implicaciones en la enseñanza, así como en el diagnóstico de la dislexia y otros problemas de lectura, pues la pauta que siguen los bilingües no había sido descrita hasta la fecha.

A nivel clínico, podría ayudar en el diagnóstico y la evaluación de la dislexia y otros problemas de lectura, pues los especialistas deberán tener en cuenta los idiomas que conoce un niño para identificar el problema que padece, ya que se trata de una información determinante que puede explicar algunos de los errores que comete al leer. «Creemos que nuestra experiencia con los idiomas modula nuestras capacidades de lectura, y esto es algo que habría que tener en cuenta a la hora de enseñar a leer a los niños bilingües y también cuando aparecen problemas de lectura como la dislexia», explica la investigadora del BCBL Marie Lallier. «Sería necesario elaborar baremos también para diagnosticar la dislexia en bilingües, porque su caso es distinto del de los monolingües».

«El cerebro de los bilingües se acomoda a los conocimientos que estos adquieren y, de alguna manera, aplica a uno de sus idiomas las estrategias necesarias para leer en su otro idioma», afirma Lallier. De esta manera, se produce una contaminación entre las dos estrategias de lectura de un idioma a otro. Por ejemplo, una persona que ha aprendido a leer en castellano y en inglés tenderá más a emplear una estrategia global, incluso al leer en español, que un monolingüe castellano, debido a la influencia del inglés. Pero, por otro lado, al leer en inglés tendería a emplear una estrategia más analítica (por partes) que los monolingües ingleses, por ese contagio del castellano.

La razón es que existen dos tipos de lenguas: las «transparentes» y las «opacas». Las primeras son aquellas, como el euskera y el castellano, cuyas letras se pronuncian igual independientemente de la palabra en la que estén incluidas, y tienden más a utilizar una estrategia de lectura analítica, o sea, a leer las palabras por partes. En las segundas, los sonidos de las letras pueden tener diferentes sonidos en función del término, como el inglés o el francés, y se suelen basar en una estrategia de lectura global.

El trabajo del BCBL, publicado en la revista Psychonomic Bulletin and Review, identifica de qué manera se modifican las estrategias de lectura de los bilingües cuando aprenden a leer en idiomas diferentes. Hasta ahora sólo se habían descrito las estrategias que emplean mayoritariamente los monolingües de unas y otras lenguas.