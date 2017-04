Así concilia la mejor empresa para trabajar en España

Desde hace diez años, la empresa Cisco alcanza las primeras posiciones de los Premios Best Workplaces España, realizado por la consultora Great Place to Work. Por sexta vez es la compañía que permite mayor conciliación a sus empleados, de los que el 90% teletrabaja una parte de la semana. En promedio, los trabajadores españoles desempeñan un 50% de la jornada en las oficinas.

Los padres que tengan un hijo de hasta un año tienen un mes extra de vacaciones.

Apostar por una cultura orientada al desempeño y no al horario laboral es la receta del éxito para lograr que la vida familiar no se vea perjudicada por el trabajo y, al mismo tiempo, el trabajo tampoco se resienta ante una mayor dedicación al ámbito privado, según Cisco, que utiliza sus propias «tecnologías de colaboración», como Cisco WebEx, Cisco Spark y Cisco Jabber, para que exista máxima flexibilidad horaria y de localización. Es decir, como no hay horario establecido, los trabajadores acuerdan con la empresa cómo organizar su jornada para cumplir con los objetivos profesionales y aprovechar su tiempo libre, y además deciden dónde realizan su trabajo.

Además, aquellos padres que tengan un hijo de hasta un año tienen un mes extra de vacaciones, los que tienen tres años de antigüedad pueden pedir un período de ausencia que consiste en tres meses de vacaciones, y con menos de dos años de servicio, pueden optar a una excedencia de un par de años. Se ofrece la opción de reducir jornadas hasta llegar a compartir el puesto con otro trabajador o realizar el trabajo desde otra provincia.