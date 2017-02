Al cine con los niños por primera vez

6

Por fin, ha llegado la hora de la verdad. Toca ver la película y descubrir si realmente el niño o la niña está preparado para el cine. Si es así, ¡felicidades! Ya podéis incluir una nueva opción entre los planes que hacer en familia. Si no... no pasa nada. No hay más que salir de la proyección e intentarlo de nuevo más adelante. Sea cual sea el resultado, recordad no ir directamente a casa. Que la sesión sea lo suficientemente temprano como para que tengan, después, tiempo de jugar.