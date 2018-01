Víctimas y verdugos

Los menores son conscientes de lo que hacen. Su imputabilidad depende de la legislación. En España hay una responsabilidad penal específica entre los 14 y los 18 años. Y en cuanto a la responsabilidad esta depende de la maduración, del entorno y de diversos factores.

Algo está pasando en Bilbao cuando las noticias en breve espacio de tiempo nos enfrentan a menores de muy corta edad con conductas inicialmente disociales que dan paso a la violencia extrema. Estamos hablando de agrupaciones o bandas que se potencian unas a otras, en entornos nada normalizados. Hemos de preguntarnos además si estos menores asisten al colegio, cómo son sus padres o cuál es la atención que reciben.

Naturalmente que si se confirma el delito han de recibir una dura sanción privativa de libertad. En este sentido la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor ampara sanciones de hasta ocho años de internamiento en un centro cerrado. Serán los jueces, fiscales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y educadores los que han de valorar la medida más acorde a cada menor.

Ahora bien, el otro día veíamos una fotografía de Bilbao (que no debió ser expuesta) donde dos jóvenes de muy corta edad, acompañados de un perro de raza denominada peligrosa, miraban de forma retadora. La ciudadanía se pregunta si no existen medios de protección e intervención antes de que se cometan hechos a veces irreversibles y cuándo tiene que intervenir la justicia de menores.

Se nos informaba de que el menor de 13 años había sido entregado al ámbito de protección, por entender que los padres no son contenedores. La pregunta obvia es: ¿y por qué esa medida no se estableció antes?

Los niños, los adolescentes, los jóvenes cuando no asisten a las actividades normalizadas, cuando entran en grupos de actividades delictivas, y el consumo de alcohol y otras drogas permite que expulsen su náusea existencial, se convierten en muy peligrosos. Pasan a la acción con mucha facilidad, no anticipan lo que puede acontecer, porque la presión del grupo difumina su responsabilidad individual.

Habrá quien critique la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, sin entender que esta es posterior a los actos. Es la Ley de Protección Jurídica del Menor la que ocasionalmente no nos funciona o no se pone en marcha. No debemos quitar la responsabilidad a estos jóvenes, pero sí hemos de preguntarnos en qué entorno han crecido para mostrarse tan violentos, tan asociales a muy corta edad.

La ciudadanía de Bilbao está indignada, y con razón. Hablamos de muertes, de violación, de pérdida de la vista de un ojo por una agresión, y genera estupor que los causantes de tanto dolor sean menores, algunos niños. Claro que tiene que intervenir la justicia, pero entenderemos que ha fracasado la educación, los límites y el autodominio.

Mañana a través de Skype hablaré con la radiotelevisión rusa. En ese país están muy preocupados porque algunos niños de 10 y 11 años han entrado en colegios, han acuchillado a otros niños e inclusive han lanzado cócteles molotov. Fíjense en las edades, 10 y 11 años.

Claro que tenemos menores que son verdugos, pero no se dude que son también víctimas de una sociedad que fracasa, de un entorno en ocasiones tóxico, de unos padres que no merecerían serlo.

Déjenme que mis últimas palabras sean de recuerdo emocionado a las víctimas y a sus seres queridos y a tanta gente buena que mira aterrada a estos menores que en algo reflejan una terrible, injusta y brutal distorsión social.