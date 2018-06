La última camisa blanca

El restaurante en el que se atrincheró durante ocho horas Mariano Rajoy el jueves, en pleno debate de la moción de censura, se llama 'Arahy', que en indio americano quiere decir 'cambio'. La coincidencia resulta una poderosa metáfora de esta semana trepidante. La opinión pública digiere el impacto del relevo como si fuera un solomillo de vaca, especialidad gallega de la casa. Trocito a trocito. Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo y ha devuelto al PSOE una extraña sensación. Por una parte, de alegría por la vuelta al poder tras años de desgracias. Pero a la vez de vértigo y preocupación. Los números son explícitos pero en la política, como se ha visto, no hay ya nada escrito de antemano. A estas alturas todo es posible. Por si fuera poco, la subida de las bolsas y la bajada de la prima de riesgo desmentían a los más catastrofistas.

Pese a todos esos miedos y temores, que están a flor de piel, el entorno de Sánchez vivía con emoción, y con un punto de euforia, el momento. La izquierda vuelve al poder, eso sí, en condiciones de extrema fragilidad, y con un tono apocalíptico del PP y de Ciudadanos que presagian tiempos muy tormentosos. ¿Se echará el centro-derecha al monte? Todo apunta en esa dirección. Y en el PSOE, tener al nuevo presidente acosado por tierra, mar y aire no es un plato que guste. Aunque cabe también una oposición Frankenstein que se aleje del centro. Para el PSE, esta puesta en escena es un valioso regalo a un año de las municipales. No hay mal que por bien no venga.

Sánchez, frío como un témpano, es consciente del marcaje de Podemos, que ayer mismo rivalizó en escenografía con el 'sí se puede'. En el socialismo español aún hay un debate estratégico pendiente sobre su relación con Podemos, pero a corto plazo es evidente que buscarán la colaboración porque la necesitan. En el PSOE saben que la formación morada les puede complicar las cosas, y mucho, pero la clave es buscar empatías y ser humildes, con guiños a la izquierda social.

El abrazo de Pedro y Pablo, frío y contenido, augura los meses que vienen. ¿Cuál es la jugada de Iglesias? Al parecer, pasaría por articular un eje activo de cooperación con un PSOE virado a la izquierda que trabaje complicidades con los nacionalistas vascos y catalanes a la hora de tejer las bases de un nuevo modelo territorial. El objetivo es bajar la inflamación identitaria, catalana y española, que alienta el auge de Ciudadanos. Y mientras el PP y el partido de Rivera se coloquen en la trinchera más refractaria a esa reforma, quedarían lejos de tocar poder. Es una hipótesis que podría devolver protagonismo al socialismo catalán y a los comunes en su empeño de buscar una salida el laberinto. ¿Arriesgará el PSOE con Ciudadanos agitando la bandera española? En principio parece difícil. Pero la llegada de Sánchez al poder devuelve a la política española el eje clásico izquierda-derecha que parecía evaporado por la inflamación territorial.

La última camisa blanca que queda al socialismo europeo -Valls se fue del PS francés y Renzi perdió las elecciones en Italia- promete hoy su cargo tras ganar ayer una moción de censura. Algo inimaginable hace una semana. La política tiene, aún, emociones fuertes.