Ver tras las paredes Un nuevo y barato sistema permite ver en 3-D los interiores de las casas FÉLIX ARES Miércoles, 28 junio 2017, 00:32

Una de las cosas que siempre me han sorprendido del avance de la ciencia y de la técnica es cómo las ideas de un campo se mezclan con las de otro para producir algo nuevo y distinto. E incluso, una vez que ves el híbrido, muchas veces te dan ganas de gritar: ¿Y cómo no se me ocurrió a mí si era tan evidente?

Algo así me acaba de pasar al leer un artículo de abril de 2017 de la revista 'Procedimientos of the 16th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (IPSN)'. El trabajo está firmado por C.R. Karanam e Y. Mostofi. Lo que presentan es un sistema formado por dos pequeños helicópteros de juguete teledirigidos de ocho motores, que a veces se llama octo-copter o dron. A cada aparato se le ha añadido un emisor de WiFi y una antena direccional. El WiFi es el mismo que utiliza el router doméstico, la única diferencia es que el de su casa se intenta que la señal llegue a todas partes y aquí la antena direccional hace que haya una dirección privilegiada. Los drones se sitúan uno en cada muro. Por ejemplo, uno en la cara norte y el otro en la cara este. Cada antena apunta al otro dron. Los drones hacen un barrido por el muro, de izquierda a derecha y de abajo arriba. La señal WiFi atraviesa los muros pero se debilita de acuerdo con el grosor del mismo y con lo que haya dentro. La señal WiFi que recibe el receptor depende de lo que dentro de la habitación. Hay variaciones muy pequeñas, pero tratadas con un programa informático adecuado, que han desarrollado los autores del trabajo, son capaces de obtener una imagen tridimensional de lo que hay dentro. Es una imagen muy burda, pero que para muchas aplicaciones es muy útil. Por poner un ejemplo, los sistemas de detección de calor permiten saber si dentro de una habitación hay personas o no, pero si lo que hay es un cadáver que está frío es imposible detectarlo, sin embargo, con el sistema de drones y WiFi se puede hacer y se ve con bastante exactitud su posición en la habitación. Y quien dice un cadáver dice una bomba, o algún otro peligro.

Para mí lo más sorprendente es que los aparatos que se utilizan son todos de mercado y baratos, dos drones de juguetes, un emisor y un receptor WiFi y dos antenas direccionales. Y con esos elementos, un poco de imaginación y un programa informático se logra ver a través de las paredes.

Seguro que los inventores del WiFi nunca pensaron que su sistema de comunicación inalámbrica dentro de las casas se usase para ver detrás de las paredes.