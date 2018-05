Los tíos políticos

Se ha elegido, por fin, un nuevo presidente de la Generalitat medio año después de las elecciones autonómicas. Hay que resaltar que ha sido posible gracias a que el Gobierno de Rajoy ha facilitado una grave irregularidad: hacer la vista gorda a que dos prófugos diputados electos hayan delegado su voto. Para remate, Quim Torra (sustentador con descaro de criterios racistas e insultantes) incrementa su desafío a la convivencia catalana proponiendo más de lo mismo, echando más leña al fuego y escogiendo como consellers a personas encarceladas. Algo literalmente impensable en el resto de la UE. Pero España es diferente.

El jurista Rafael Arenas, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y expresidente de Societat Civil Catalana, entiende que se debería requerir a Torra a que diera explicaciones en el Senado (en la comisión del seguimiento del 155) de sus planes, ya declarados. Es obvio que este artículo de aplicación excepcional (calcado del 37 de la Constitución alemana) no sólo debería mantenerse vigente, sino extenderse al control de la televisión pública y permitir el cumplimiento de sentencias sobre enseñanza. No nos engañemos con buenismos. El órdago es de primera magnitud y reclama responsabilidad

Fijémonos en el día a día en Cataluña. En pueblos costeros hay tipos dedicados a clavar en las playas cruces amarillas y banderas esteladas. Cada dos por tres hay trifulcas por ello. Los hoteleros hacen bien en preocuparse, para ellos es cuestión de dinero. El Ayuntamiento de Arenys de Munt ha anunciado multas de 100 y 200 euros a quienes limpien el municipio de los símbolos amarillos que, de modo alucinante, invaden los espacios públicos. Cada día nos acercamos más peligrosamente a que un día salte la mecha y haya desgracias irreparables. No es catastrofismo, hay que verlo de cerca para opinar. La fractura social está servida. El historiador gerundense Jordi Canal se acaba de preguntar si el racismo de Torra es una anécdota de la historia del nacionalismo catalán o es la punta de un invisible iceberg xenófobo. En este caso, los augurios son más que previsibles. No puedo por menos que recordar al lehendakari Ardanza, limpio de afán de odio o de violencia. En sus memorias cuenta que su padre le inculcó respeto a los inmigrantes, personas como nosotros: «gu bezalako pertsotnak dira». Dialogante y respetuoso, cuya opción era -o es- ser solo vasco. No la comparto, pero la respeto como no puede ser de otra manera. Por cierto que Pujol se refería al 'ardancismo' con ironía y nula admiración.

En Cataluña, quien más quien menos está abrumado por la extraña demencia y estupidez que nos atenaza. Muy lejos de lo razonable, se ha extendido la renuncia a entender. ¿Qué dicen en voz alta los prohombres catalanes de los últimos tiempos, ahora que en diciembre celebraremos los cuarenta años de nuestra Constitución? Me fijo en Miquel Roca, uno de sus padres. Cada semana escribe un artículo en el principal diario barcelonés. ¿Se puede orientar de veras a alguien vertiendo lugares comunes? ¿Se puede mantener la equidistancia cuando se desobedece por sistema la ley? Hace unos días, sostenía a propósito del discurso de Torra que «una provisionalidad con vocación estable es una estrategia posible; no se ve nada claro que sea la más conveniente para el conjunto del país». ¿Es posible obviar que la línea de Torra lejos de ser la más conveniente es la peor para todos?

López de Lerma, quien durante un cuarto de siglo fuera el segundo de Roca, abandonó la política en 2004 y se dio de baja en el partido unos años después. Es un claro partidario de la transacción y la concordia, y declara que lo inteligente es ser serios y tender puentes. Cuenta que no presidió el Congreso por exclusiva decisión de Pujol. Y señala también que éste rechazó seis ofrecimientos distintos para entrar en el Gobierno de España. Pujol dijo que era en beneficio de Cataluña, pero López de Lerma dice que nunca se lo creyó. «Hoy, menos». El padre indiscutible del procés es Pujol y Roca fue uno de sus tíos políticos. Que no haya dejado de serlo es una lástima para todos.