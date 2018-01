Suavizar las relaciones

El poema ‘Habla más suave’ del polaco Adam Zagajewski, galardonado con numerosos premios y, según algunos editores, posible candidato al Nobel de Literatura, ilustra bien el anhelo que subyace en estos tiempos en que la libertad de expresión necesita medirse como es debido por el rasero del respeto y la consideración a los demás.

Por de pronto, el poema citado se interpreta desde el punto de vista de que, desdoblándose el sujeto poético en un hipotético lector-receptor de su poesía, de sus escenas y paisajes, de su locución y de sus palabras, le interpela a este -en realidad, se interpela a sí mismo- para que vaya en busca de todo ello como salida a una vida de percances y enormes ambiciones. En el fondo, su propósito no es otro que el receptor, aquel a quien va dirigido el poema, los lectores, en general, adquieran buenas dosis de humanidad, noten y vean las cosas de otra manera. Así, llegará el momento en que se sientan «huérfanos de la misma casa, para siempre apartados los unos de los otros, condenados a breves momentos de visitas en las frías cárceles de la actualidad» y les venga una suerte de cordura y estima en las relaciones. En definitiva, no es de extrañar que, a pesar de todo tipo de depredación, de avasallamientos e intimidaciones, también haya que suavizar la existencia con tal de sobrevivir y que, en consecuencia, debamos encontrar resortes de cuidado y respeto, gracias, sobre todo, a esa confluencia irrepetible dada por las vivencias que se dan, acompañadas, además, de distintos factores vitales, como la imaginación, el lenguaje, la musicalidad, la lectura, etc.

Tener claro eso ya sería un comienzo, para una especie de andadura civilizada en las sociedades un tanto incivilizadas de hoy en día, para encontrarnos delante con un recobrado humanismo. Ahora bien, me pregunto dónde se hallan estos mecanismos salvadores o cuál es su espacio de maniobra o, mejor, en qué lugar poner espacios adecuados al respeto y cuidado del otro, topes o márgenes a lo que, como seres humanos, somos capaces de exclamar o reivindicar a nuestras anchas. En qué medida, en suma, poner límites a nuestra libertad, sin que se caiga con facilidad en la jungla de las afrentas, las blasfemias, los exabruptos y toda clase de palabras hirientes y despectivas. Tales interrogaciones se nos convierten, pues, en retos mayúsculos, proyectados sobre sociedades en que, incluso, con instituciones democráticas y leyes que las amparan, ideas enfrentadas y polémicas sin cesar están a la orden del día y provocan sensaciones de desfondamiento y arbitrariedad, de pérdida de energías y de ciertos callejones sin salida.

Los avances tecnológicos, las redes sociales, en este caso, con ser valiosas para los individuos que las utilizan a diario, se convierten a menudo en rémoras demasiado pesadas, por lo que multiplican el panorama de una sociedad sin rumbo. En cualquier caso, no resulta descabellado pensar hoy en día que, cuando se confrontan grandes debates de variada índole, terminen por mantenerse donde estaban, sin que se den avances que reflejen el resultado de algún cambio en positivo, respecto a la problemática que representaban. ¿Será porque no se hila fino o no se suavizan las cosas?

Además de este ‘hablar suave’, derivado del uso de capacidades enriquecedoras, otro género que va en esa dirección es el del humor, el de la sátira y la broma bien empleada. Viendo y oyendo a Albert Boadella en el estrado de su ‘exilio’ particular, invistiéndose de presidente de la inventada Tabarnia, uno se imagina la política de otra manera: no tan rígida ni enfrentada, y con un sarcasmo y escepticismo tales que aglutinan verdaderas vitaminas desdramatizadoras.

Respecto a esto creo que era el filósofo Henri Bergson quien decía que el humor es un instinto social vital para volver a dar elasticidad a una atadura social demasiado rígida. Y otro pensador -y actor- de estos años, Yves Cusset, que es un medio de reabrir de forma ligera el espacio de debate, de poner en suspenso nuestras creencias y convicciones, de manera suave y sin burlarse, de lograr que a veces se vea lo absurdo de nuestros razonamientos. Aunque, es cierto, también, que, en estos tiempos, sea a veces objeto de confrontación. No se trataría tanto de humor, como de bromas, estas, por ejemplo, de carácter racista y sexual, que siguen bastante extendidas y que, más que nada, se hacen para reforzar el instinto de grupo, frente a alguien indeseado, sobre todo, en las confrontaciones entre grupos y comunidades diferentes. Este humor o comicidad, digamos, negativo sería un instrumento empleado, en realidad, en el conflicto de identidades que se da hoy en día.

Además, matiza Cusset, otro de los peligros del humor vendría por ser mal comprendido, ante la necesidad de exagerar que tiene, como sucede -y sucedió- con las caricaturas de la revista Charlie Hebdo, lo que sirvió de pretexto -cualquiera sirve- para que los criminales yihadistas extendieran el terror en Francia y en otros países. Con todo, no ha impedido que, en el tercer aniversario de ese primer atentado, los medios franceses sigan debatiendo, o hablando suave, sobre ese género.