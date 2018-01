El show de Carles

Aveces para salir en la foto hay que moverse. Quedarse quieto, hierático o tieso como una estaca no conduce a nada. A lo sumo lleva directamente a la intrascendencia. Consciente de ello, el expresident Carles Puigdemont decidió moverse y viajar a Copenhague el mismo día de su declaración como candidato a la Presidencia del Gobierno catalán. Sabedor de que la mejor defensa es un buen ataque, Puigdemont llegó a Dinamarca, no como un expresident perseguido sino como un auténtico y legitimo aspirante al sillón presidencial catalán. Daba igual lo que fuera a decir. Lo verdaderamente importante era moverse y hacerlo, precisamente, en ese día. Su posterior debate con la directora del Centro de Política Europea, Marlene Wind, le daba absolutamente igual. No tenía mayor trascendencia que su discurso fuera el de siempre. Que si la democracia española está sumida en la falsedad, que si el franquismo aún existe, que si la voluntad de los catalanes está clara, que él tiene razón y los demás no… Lo único que le importaba de verdad era presentarse como el único candidato legítimo a la Presidencia de la Generalitat aunque para ello tuviera que someterse al ridículo frente a su interlocutora.

Sin variar un ápice su discurso, el candidato Carles sabe que es el momento de atacar y aumentar la intensidad. Para ello no duda en amar y odiar al mismo tiempo. Sabe que todo depende del movimiento. Ha de proclamar a los cuatro vientos que quiere regresar, que va a regresar, que regresará y que no quiere que le metan en la cárcel porque él es el candidato, el elegido para dirigir los destinos del Gobierno de la Generalitat durante los próximos cuatro años. El resto, como hizo frente a Marlene Wind, es y será lo mismo de siempre: el cansino discurso de denuncia de un proyecto traicionado, de una voluntad popular violada, de unos derechos nacionales conculcados y de su particular visión de la democracia. De hecho, ya lo hace a estas horas. Afirma que la democracia no puede existir sin leyes, que la democracia no es una foto fija, que ha de cambiar al ritmo de las voluntades de los pueblos y que sólo otro referéndum puede unir de verdad a los catalanes. Y todo eso lo dice él, Carles Puigdemont, el mismo que se saltó la ley y despreció a la mitad del Parlamento catalán y, por ende, a la mitad de los catalanes, más o menos.

Ese es el show de Carles. Lo importante es moverse, hablar y amagar con su regreso. Ahora vuelvo, ahora no vuelvo, ahora igual vuelvo, ahora igual no vuelvo porque me meten en la cárcel. El resto es lo de siempre, lo ya sabido y de lo cual estamos curados de espanto en este país, pues no hay discurso nacionalista que en el fondo varíe un ápice su verbo. Más de lo mismo. Pero lo fundamental, y Puigdemont es consciente de ello, es mantener la inquietud, el suspense, la provocación y contar con un ministro del Interior que se cree James Bond. Del resto, es mejor, a estas horas, no emitir el más mínimo juicio de opinión.

Tan cansino es su discurso que si Carles tuviera un buen amigo le aconsejaría lo mismo que a los toreros acabados: «Maestro Carles, hay que saber retirarse a tiempo».