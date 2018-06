PYME se escribe con 'i' de innovación

Las PYMES vascas e Innobasque tenemos un reto que nos une, incrementar la innovación en el tejido empresarial, ser IPYMES.

¿Acaso no somos innovadores? ¿No somos líderes en máquina-herramienta, automoción, energías renovables? ¿No tenemos empresas nacidas en pequeños municipios recorriendo medio mundo?

La respuesta es claramente sí. Fruto del esfuerzo sostenido de empresas y administraciones públicas, Euskadi es hoy una región europea de alta innovación. Sin embargo, no debemos bajar la guardia y no debemos quedarnos en la autocomplacencia ni paralizados por el vértigo en un mundo cambiante. Si queremos ser una región con futuro, con proyectos que aseguren nuestro bienestar y desarrollo en un nuevo mundo global y tremendamente competitivo, la innovación no es un atributo, es un requisito.

Nuestras PYMES descubren nuevas formas de resolver problemas a los que aparentemente nadie en el mundo ofrecía una solución: hibridan tecnologías, innovan con las personas, plantean innovadores métodos de marketing y generan novedosas formas de venta. Muchas pymes innovan sin saberlo y ese es el valor que desde Innobasque trataremos de poner de manifiesto.

Y, por todo ello, mañana miércoles en el Kursaal tendrá lugar el Global Innovation Day, donde las PYMES vascas podrán ver y conocer la innovación a su medida.

Porque no hay innovación grande ni lejana. En Euskadi hay innovación a la medida de cada empresa y contamos para ello con una red de agentes que abarcan desde los centros de formación hasta las asociaciones empresariales, pasando por los centros tecnológicos y agentes de desarrollo para la empresa y las organizaciones.

Acercarse a la innovación no tiene riesgos para las PYMES, perdón las IPYMES. Innobasque está dispuesto a ser su laboratorio, ese lugar donde pueda experimentarse la innovación, tecnológica y no tecnológica. Un espacio donde el éxito dé paso a un nuevo camino para la empresa y el supuesto fracaso, sea un paso adelante y una experiencia de la que aprender y seguir avanzando. No hay dos innovaciones iguales, no hay dos empresas iguales y no hay dos necesidades iguales. Por eso únicamente trabajando codo con codo con empresas y entidades públicas y privadas podremos realizar el traje a medida de la innovación a cada empresa. Queremos que PYME se escriba con I, porque solo así Euskadi será un lugar de desarrollo y bienestar en el siglo XXI.