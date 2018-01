Podía ser Ane

Ane tiene cinco años y vive en Deusto. Es domingo y sale a la calle para comprar golosinas. Lo hace vestida con una camiseta rosa, falda vaquera, leotardos y botas azules, de esas con cremallera. La tienda está en la calle Blas de Otero. Compra una bolsa de palomitas y emprende el camino de vuelta fijándose en todo. En los niños que están en la calle, en algún perro que ladra y en las señoras mayores que caminan con sus maridos a plena luz del día. Se fija en todo menos en una cosa. No se ha dado cuenta de que un señor la observa desde la ventana de un primer piso. El hombre baja porque sabe que la niña debe pasar por delante de la puerta principal para ir a su casa. Cuando aparece, él tira un peluche blanco dentro del portal para llamar la atención de la cría. Lo consigue.

Ane entra en el portal para devolver el muñeco a su dueño. Para hacerlo debe subir un pequeño tramo de escaleras. Lo sube. Y entonces él se atreve. Se coloca detrás de la niña y trata de tocarla bajo la ropa. Ella se resiste. Él la sujeta fuertemente por el tórax y le tapa la boca. Pese a sus cinco años, ella sigue luchando. Él decide acabar con el forcejeo y golpea con fuerza la cabeza de la cría. Hasta dejarla inconsciente. Así, inconsciente, mete a la niña en su casa, donde la introduce en un carrito de la compra y la tapa con una chamarra. De ahí al coche. Conduce hasta San Ignacio. Sigue conduciendo y se desvía en Enekuri. Aparca cerca de un pequeño puente. Saca a la niña del maletero y la sumerge parcialmente en la fría Ría de Bilbao. Boca abajo. A los pocos minutos Ane muere.

Sobre el asesino de Ane pesaba una condena no ejecutada de dos años de cárcel por abusar de su hija. También había sido condenado cuatro años antes por abusar de otra niña y tenía un juicio pendiente por acosar sexualmente a una chica de 13 años. La reinserción y él, hasta entonces, eran incompatibles. Ane se llama Mari Luz Cortés. La calle Blas de Otero de Deusto es la Avenida de las Flores de la Barriada de El Torrejón, en Huelva. San Ignacio es el Estero del Rincón y la Ría de Bilbao son las Marismas en las que Santiago del Valle, el hombre que miraba desde un primer piso, sumergió en lodo a una niña de cinco años hasta matarla.

Hay individuos de los que la ciudadanía debe defenderse. Individuos que son al delito y al crimen lo que la droga al adicto. Por eso, precisamente por eso, el Estado de Derecho debe velar por proteger a la gente y a los hijos de la gente de personas peligrosas que no están preparadas para vivir en sociedad. No porque hayan cometido brutales crímenes, como violaciones o asesinatos, sino porque se niegan a reinsertarse o porque el paso por los juzgados o la cárcel no ha conseguido que el delito por el que fueron juzgados y condenados les repugne como repugna a sus víctimas, a sus familias y a toda la sociedad.

La prisión permanente revisable, una institución que existe en Alemania, Italia, Reino Unido, Francia -donde fue instaurada por un Gobierno socialista-, Bélgica, Austria o Suiza, se aprobó en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015 con los únicos votos a favor del PP. Se trata de una fórmula que entiende, como es lógico, que la rehabilitación no se produce únicamente por el transcurso del tiempo, sino que debe acreditar que una persona que ha sido capaz de cometer delitos gravísimos ha cumplido con el fin de la resocialización. De este modo, la situación de un preso se puede revisar para que si este se ha rehabilitado pueda reinsertarse en sociedad.

Pero la pena de prisión permanente revisable que hoy amenaza al presunto asesino de Diana Quer y que cumplen delincuentes en casos similares corre riesgo de ser derogada a propuesta del PNV, que registró una iniciativa en el Congreso de los Diputados cuyo objetivo es anular la figura penal. La iniciativa cuenta con el apoyo de PSOE, Podemos, EH Bildu o Ciudadanos, partido que se abstuvo.

Mari Luz, Miriam, Toñi y Desirée -niñas de Alcácer-, Ruth y José, Asunta, Diana Quer, Maureen Ada Otuya y Jenny Sofía Rebollo -torturadas y asesinadas en 2013 en Bilbao por el falso monje shaolín-. Todas ellas son víctimas inocentes cuyas trágicas muertes nos recuerdan que nuestro país no es perfecto y que en él existen individuos capaces de quitar una vida en cualquier momento. Eso es un riesgo con el que todas las sociedades cuentan porque la seguridad total no existe. Sin embargo, tenemos dos obligaciones en este contexto. Una es lograr la reinserción y la rehabilitación de personas que han cometido ilegalidades. Otra, protegernos de quienes tras décadas en prisión a causa de infames crímenes sigan sin estar preparados para vivir en sociedad.

El PP vasco llevará a los ayuntamientos de Euskadi mociones a favor de la prisión permanente revisable para explicar las virtudes de una herramienta diseñada para protegernos a todos, especialmente a los más vulnerables, de quienes no están capacitados para vivir en sociedad. Y también para proteger a los peores criminales de sí mismos. Los partidos que critican la medida y que apoyan la contrarreforma del PNV avalan la tesis de los nacionalistas vascos, que defienden que la herramienta es «vengativa». Unos y otros deberían leer las declaraciones de Santiago del Valle, asesino de Mari Luz, pronunciadas en su segunda declaración en los juzgados de Huelva: «No puedo evitar eso que me pasa con las niñas». Él no puede; el Estado de Derecho, sí.