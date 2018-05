Por la misma razón que escribir comedias es mucho más difícil que tragedias, hay gentes lectoras que prefieren a Wilde que a Shakespeare. ¡Qué blasfemia!, dirá alguno y hasta puede que se dedique a encontrar la faceta trágica en aquel Óscar tan Óscar premiado con el Oscar de la genialidad burlona de su entorno y de sí mismo en su más alta expresión; que hizo de su vida una divinidad de exultante ironía, muy fácil de situar, por ejemplo, su tragedia extrasutil a la par que un tanto milagrosa si bien se mira, en sus trenos de la 'Balada de la cárcel de Reading'; iríamos a decir si bienquisto -gritos de un hombre en su desgracia y decadencia suma- sino es que, hasta el más topo en topar delicuescencias no hubiera visto ya su faceta trágica por más negra muy muy -redupliquemos munificentemente la cantidad cuando así lo merezca- antes en la dual contrastación de su doble vida de Dorian Grey, quién sabe si en el granuloso retrato de su propio alter ego en deliquios tan íntimamente profundos que nos pudieran levitar hasta más allá de las estrellas por entre ocasos tan aplastantes de ánimos.

Pero no hay que dormirse nunca entre los laureles aunque niquiscocio parezca lo que entre las manos vamos asendereando y haciendo que en nada altere el compás del badajo de nuestro reloj cotidiano ni entre el ensueño y la duermevela como bien lo vio el mismísimo don William, quien para curarse en salud ante los fabulosos personajes-tipo a los que les dotó de las palabras más campanudas de su amplio repertorio, 'saludó a los lirios con los versos de mayo' como en los versos a la princesa triste -que no a la triste princesa ya que entre ambas media, por culpa de la gramática, no se sabe qué misterios de voluntades en maduración- en la sonatina de Rubén, y creó otras obras con más sello de comedia, digamos, por ejemplares ejemplos los correspondientes a ese dictado sacro de la escena los titulados como 'Las alegres comadres de Windsor', la 'noche de verano' con Puck, Oberon y Cía, y, por el lado de la jugosa humanidad con sus adarmes de golfante bebedor sin fronteras entre otras lindezas, a ese personaje que, en traslaciones ópticas de mirada al futuro como el más idóneo para ser representado por Orson Welles, que qué menos que chapotear unos cuantos aplausos aquí y ahora por su gran previsión sin necesidad de catalejos de muy largo tubo ocular y ni siquiera la más común lente del laboratorio óptico de la esquina cercana.

Pero no es de escenarios teatrales aun por muy referenciales fueren a Shakespeare, de lo que quería hablar en estas líneas que pudieran parecer -no sé si también ser- tan estafermas, sino de las palabras; que comenzaría con algún recordatorio sacro como con esa frase de 'La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros', que pronunciada al mediodía se nos ilumina auroral aunque ahora, supongamos que nada más que por el cambio horario, ni en los frontones irrumpe y se interrumpe el juego por causa del Àngelus, pues bien se sabe que 'muerto el perro se acabó la rabia'.

La mención del término 'palabras', me lleva también, por efectos de incontenible compresión memorística por haber titulado así su 'libro de memorias', a aquel lugar del parisino Café de Flore donde Sartre imponía su presencia de santón existencialista junto con su sacerdotisa Simone a sus fieles admiradores que estoy por decir que hasta hubo genuflexos en admiración y en adoración, que ahora, en días previos a la eclosión de la época de cerezas, cómo olvidarme de sus zarcillos enredados en los nudos de su metafórica estación de delicias, un borbotón de palabras que surgen de mi manantial oculto que sí que me sabía que estaban ahí pero que hubiese muerto toda vibración suya antes de que se produjera esta elongación astrológica a la que ahora parece que asisto, hombre que me parece ser maniatado y azotado entre el restallar de las palabras que me son imposibles de contener como en el desmoronamiento del muro de contención de aguas, que al llegar a este punto, por no se sabe qué conjura y conjuro mental, doy en recordar aquel distingo de John Barth (Cambridge, Maryland, 1930), considerado como uno de los grandes de la literatura estadounidense, quien en su obra primeriza escrita a sus veinticinco años 'La ópera flotante', en la página 124 de Ediciones del Cotal, en traducción de Marcelo Covián, leemos que 'los hombres siempre son atraídos por la bon mot en vez de por la mot juste, y los jueces, no menos que los demás hombres, a menudo se mueven por consideraciones más estéticas que judiciales. Hasta yo no estaba poco impresionado y sólo lamenté de que no tuviéramos un jurado al que hubiera podido abrumar ese fruto maduro de los huertos de la abogacía', que habiendo escrito líneas arriba de haber 'demasiados jóvenes aristócratas de sangre azul', tercia en esa exclamación, delirante diría yo no sé bien si de entusiasmo o de desasimiento de ¡Sangre azul con corazón rojo!, y termina o mejor determina el párrafo, al menos para mí, con el desiderátum de '¡Cómo blandir la razón contra la música!'

Sí, cómo.