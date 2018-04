Opciones y riesgos Arabia Saudí sufre de una detestable reputación. Nadie olvida que el dinero saudí ha servido para financiar las corrientes ideológicas más reaccionarias y sanguinarias JUANJO SÁNCHEZ ARRESEIGOR Historiador Sábado, 14 abril 2018, 08:07

Es bastante significativo que España, junto a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, forme parte de la primera gira mundial del príncipe Mohamed bin Salman, heredero del trono saudí y gobernante de facto por la edad y salud de su padre, el rey. Sin embargo Arabia Saudí sufre de una detestable reputación. Nadie olvida que el dinero saudí ha servido para financiar las corrientes ideológicas más reaccionarias y sanguinarias. La ostentación de los petrodólares -el príncipe viaja con un séquito de ¡600 personas!- provoca admiración, pero también envidia y hostilidad.

Lo cierto es que bin Salman es huésped incómodo; para la derecha porque es visto como el heraldo de un islamismo fanático; Para la izquierda, por su alianza con Washington, pecado nefando para el que no hay perdón posible. Sin embargo, los trabajadores del sector naval, de ferrocarriles y de otras industrias esperan y anhelan los contratos saudíes, lo que abre una brecha entre los partidos de izquierda y su base social.

El príncipe es el responsable de cambios espectaculares. Que las mujeres puedan conducir, que el país se abra al turismo, o que funcionen de nuevo las salas de cine, no son más que anécdotas comparadas con la transformación fundamental: el desenganche ideológico del wahabismo. Es como si Felipe II, sin hacerse protestante, se hubiera deshecho del catolicismo militante de Trento y hubiera disuelto la Inquisición.

Sin embargo, el proyecto de bin Salman no es democrático. No es casualidad que la primera película que vaya a proyectarse en los reabiertos cines saudíes sea 'Black Panther'. En ella vemos un país tercermundista que dispone de un recurso mineral valiosísimo, pero no se limita a venderlo y vivir de las rentas sino que lo ha usado para la reinversión sistemática y el desarrollo científico. Las mujeres tienen amplios derechos, incluso forman parte del ejército, pero se mantienen en muchos aspectos las tradiciones ancestrales, y el Gobierno es una monarquía autoritaria, pero benevolente.

Arabia Saudí proporciona únicamente el 10% del consumo español de petróleo. Las inversiones saudíes en España y el comercio bilateral ha descendido significativamente por la caída de los precios desde 2014, pero las inversiones españolas casi se han duplicado durante el mismo periodo. Un ambicioso plan llamado 'Saudí Visión 2030' pretende diversificar la economía desenganchándola del monocultivo petrolífero. Los trenes de alta velocidad pueden ser tan solo el aperitivo de un nuevo y enorme mercado.

Pero de momento, la tajada más gorda del pastel es el tráfico de armas. Lo cierto es que, salvo honrosas excepciones, las fuerzas armadas saudíes son aptas únicamente para desfiles, da igual cuántas armas tengan. Por eso su intervención militar en la guerra civil de Yemen ha sido un fiasco absoluto. En principio, las reformas estructurales internas deberían favorecer un perfil bajo en política exterior, pero el crecimiento del poder iraní ha desatado el temor y la paranoia en el Gobierno de Riad, empujándole a invadir Bahrein, acosar a Qatar o financiar a los yihaidistas en Siria. Al príncipe se le acusa además de haber instigado personalmente la intervención en la guerra civil de Yemen.

Es como si le vendiésemos armas a Putin después de la agresión rusa a Ucrania y la anexión de Crimea. Por eso una coalición de ONG, que incluye a Greenpeace, Amnistía Internacional y Oxfam, reclama al Gobierno español que se niegue a vender armas a los saudíes, igual que ya han hecho Alemania, Bélgica, Canadá, Finlandia, Noruega o Suecia. Ahora bien, el contrato para Navantia es descomunal porque además de la venta de cinco buques de guerra, incluye su mantenimiento, el adiestramiento de las tripulaciones, la construcción de una academia y el desarrollo de sistemas para los buques.

Sin embargo, no todo se reduce al volumen de negocio o la ética en abstracto. Teniendo en cuenta su población, economía más diversificada y desarrollo tecnológico, está claro que en el futuro cercano el mayor y más rentable mercado, y la potencia dominante en la región va a ser Irán, el actual archienemigo de los saudíes. Si ciertos países se niegan a venderles armas a los saudíes no es meramente por ética sino porque están apostando por Irán o meramente dejando abiertas todas sus opciones para el futuro. Por lo tanto España también debería calcular sus intereses a medio plazo.

Lo mejor para todos sería que España instigase a la UE para mediar en el embrollo yemení y buscar un apaciguamiento entre Riad y Teherán. No es tarea fácil, pero los ayatolahs no van a gobernar eternamente y a los saudíes les conviene centrarse en sus reformas internas para modernizar la sociedad saudí y evitar el mayor de los desastres: que volviesen al poder los wahabíes, cuya influencia es todavía muy considerable.