Medio siglo sin 'balenciagas'

Mientras la olla a presión parisina estallaba, con revueltas estudiantiles, obreras y hasta una huelga general; los Beatles eran ídolos y creaban Apple Records, y el prêt-à-porter conseguía por fin destronar a la alta costura, Cristóbal de Balenciaga (1895-1972) toma una decisión de impacto: clausurar sus tiendas y apartarse de la moda. Una resolución difícil pero coherente con su trayectoria. ¿Qué sentido tiene seguir desarrollando un tradicional oficio, si los gustos y hábitos van por otros derroteros?, se dirá. «A partir de ahora, para continuar vistiéndose, no tendrán más que atravesar la calle», comenta a sus potentadas clientas de París, que viven la noticia como gran tragedia. Se refería, sin duda, a la boutique de Hubert de Givenchy, instalado justo enfrente. Aun así, la moda no será nunca más la misma, como titula la prensa de la época.

El maestro de la costura que no había concedido entrevista alguna durante sus años en activo -lo haría más tarde, en 1971 a The Times-, tenía 73 años y llegó a la conclusión de que su labor había finalizado. Algo así como ese aclamado pintor, ese imitado escultor o insigne pluma, que deciden poner fin a su carrera, cuando no se reconocen en ese entorno en el que desarrollaron su obra. Como es sabido, regresaría a la costura excepcionalmente en 1972, cuando diseña el traje de novia de Carmen Martínez Bordiú, para su enlace con Alfonso de Borbón, duque de Cádiz. Fue pocos meses previos a su fallecimiento, ocurrido el 24 de marzo, en Valencia, que no Jávea, como citan por error muchas de sus biografías.

Llevamos medio siglo sin creaciones Balenciaga by Cristóbal, esas en las que la calidad era una constante: del diseño, de los materiales, de los cortes y acabados... Si alguien tiene la suerte de haber heredado alguna, dichoso. Si no, siempre puede intentarlo en alguna subasta o boutique confidencial especializada en el vintage, aunque habrá de acompañarle la suerte y la cartera. El común de los mortales, ha de alegrar su vista acudiendo al museo de Getaria, que dicho sea de paso habría de potenciarse más, o a las exposiciones que periódicamente se organizan en el mundo.

Sonsoles Díez de Rivera, hija de la marquesa de Llanzol, su musa en España, y que se ha vestido la mayor parte de su vida chez Balenciaga, empezando por su vestido de Primera Comunión, es una gran defensora del legado de nuestro recordado genio. Para ella, como para muchos, el guipuzcoano se «espeluznaría» si ve en lo que se ha convertido su marca, un nombre que quiso que desapareciera tras su fallecimiento. Sus familiares, se apunta que sobrinos -al carecer él de descendientes directos-, entregarían su marca al mejor postor. «No vendieron su cadáver de milagro», declaró hace años Díez de Rivera.

La voraz industria de la moda, algo inconcebible para don Cristóbal, empujada por una sed cada vez mayor de dinero, ha hecho que el suyo sea un nombre más en el universo fashion; muy ansiado hoy por quienes son víctimas de las tendencias, sí, pero descafeinado, repleto de logotipos, que apuesta por lo deportivo, la calle, la rapidez… Todo lo contrario al ADN inicial, aquél que el maestro fue impregnando en cada una de sus propuestas durante medio siglo, desde finales de la década de los diez a la de los sesenta, y que reinó en los cincuenta.