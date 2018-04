¡No matarás!

Tiene delante un artículo escrito antes del último comunicado de ETA al cual se le añadió el último párrafo. Son las ocho de la mañana. Muchos padres, que con distintas profesiones salen de casa para ir a su trabajo, se despiden de sus hijos, ya preparados para ir al colegio. Algunos de esos padres no saben si ese día un ser humano, alienado o sin referencias, le disparará un tiro en la nuca. Más dramática es la despedida de su mujer. ¡Te necesitamos! ¡Cuídate mucho!.. De vez en cuando una lágrima resbala por la mejilla. No puedo evitarlo. ¿No sería mejor marchar? Jornada de tensión y espera. Larga. Larguísima.

No es una película. No es algo que ocurrió en la Alemania nazi, en la Argentina de la dictadura militar o en la dictadura sudafricana. Esto ocurría en el País Vasco, en plena democracia, hasta hace tres años. En los países citados, esta etapa negra, provocada por dictadores y fascistas, fue repudiada unánimemente. Sin embargo, en el País Vasco aún se oyen voces que la justifican. Incluso se habla de justificación «política». Resulta que, para algunos, la política justifica que se mate cuando los demás no piensan como tú. Por favor, todos los que andan por estos jardines sean generosos, desmientan, desdíganse.

Para el tema que nos ocupa es interesante recordar un artículo publicado en la revista 'Times' por el profesor A. Einstein sobre la barbarie que se produjo en Alemania. Decía: «Cuando todo esto ocurría miré a mis colegas, siempre críticos y anhelantes de la libertad, pero no decían nada. Intenté escuchar a los periodistas, que se autonombran como aquellos que denuncian todo lo que no es soportable, pero no escuché nada.... Solo la Iglesia de Roma alzó su voz en aquel infierno de dolor y sufrimiento. Desde hoy, aunque no soy creyente, le tengo un gran respeto». Este escrito nos recuerda que no fueron valientes en medio de la barbarie, pero no la justificaron. Cuando acabó todos la denunciaron.

¿Qué pasa en el País Vasco? ¿Se ha perdido, realmente, el norte? ¿El peso de la brutalidad de estos años sigue entorpeciendo la total recuperación, ética y moral, de nuestra sociedad?. El problema de fondo no está, a pesar de su crueldad, solo en las muertes. A lo largo de estos años se han producido, por un gran número de dirigentes políticos y sociales, demasiadas declaraciones confusas y/o muy medidas. Muchas, buscando un beneficio electoral, olvidaban (¿justificaban?) el dolor que se estaba produciendo. Era una sociedad enferma en cuyo seno se escuchaba, bastante a menudo, aquella terrible frase: ¿algo habrá hecho?. Incluso, algunos escritos de la Jerarquía eclesial, por no utilizar la claridad con la que hablaba Jesús, dieron lugar a múltiples y, en algún caso, malintencionadas interpretaciones.

El paso del tiempo certificó que se generó dolor y sufrimiento para nada. No puede haber un resultado final más tenebroso. Los defensores de esta sinrazón, los que sin defenderla abiertamente se han aprovechado de ella y los ambiguos, han sido todos culpables. Todos, en diferente grado, han oprimido a una parte del País y algunos, con sus ambigüedades, provocaron que muchos jóvenes se embarcaran en un camino sin retorno. Aún recuerdo el terrible drama de un joven que cuando «consiguió» salir del entorno de crueldad y sinrazón declaró: «Vivo con el dolor que me produce el sufrimiento generado» ¡Que forma de destrozar sus vidas y las de los demás!

Creyentes y no creyentes vivimos inmersos en una cultura cristiana. Esta herencia ha inspirado en Occidente, y desde Occidente al mundo entero, los valores éticos y morales que regulan la convivencia humana. Dentro no hay nada por lo que merezca la pena matar a un hombre. Por tanto hay una exigencia, no un ruego, para los representantes políticos y sociales que deben dar carpetazo a este drama: no busquen justificaciones donde no se pueden encontrar.

Para mantener la estructura social existen leyes que castigan al que delinque. No se puede pedir que se olviden las leyes. Pero la herencia cristiana también dice que no hay delitos que sobrepasan la benevolencia y el perdón. Algo que al estar presente en las leyes y en la mente de los ciudadanos refuerza una petición dirigida a todo el ámbito político que, en distinto grado, produjo tanto dolor: abandonen todas las ambigüedades y justificaciones y asuman, cada uno, su responsabilidad histórica. Unos deben, ya, pedir perdón por el infierno de dolor y sufrimiento que produjeron. Pero otros, los que llegaron más lejos que los que describe el profesor Einstein, los que como mínimo fueron tibios, deben también pedirlo y dejar de ideologizar la recuperación ética y moral, la cual debe ser despojada de toda ideología. Por favor, elijan un grupo humano ajeno a cualquier ideología y libre de cualquier sospecha. Si lo hacen veremos como, en poco tiempo la recuperación moral y ética dejará de ser una utopía. Ese día la sociedad vasca dejará de estar enferma.

Algunas de las declaraciones a las que dio lugar el comunicado, aparecen en el artículo y abren una esperanza. Por fin, los que no admiten ninguna justificación pasan a ser una inmensa mayoría aunque, hasta ahora, solo la Iglesia ha pedido perdón por el pasado. Dense cuenta de que el cambio solo será verdadero si, los que lideran, promueven una nueva relación con las victimas: familiares de muertos y extorsionados de todo tipo, en el pasado y presente. No olvidemos que los muertos fueron un millar, pero las víctimas se cuentan por miles.