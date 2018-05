Longevidad y conformidad

Datos, porcentajes y encuestas sobre el envejecimiento y la ancianidad se van abriendo paso, poco a poco, por entre la valija de estudios, informes y demás investigaciones, de cara a enfrentar su realidad, cada vez más redimensionada, con la problemática que al mismo tiempo se genera en la sociedad actual. El mejor encauzamiento de esta cuestión va camino de convertirse en uno de los mayores retos a tener en cuenta de aquí en adelante. Sin duda, la labor de las instituciones, tanto públicas, como privadas, ha de ir encaminada a ello y, de hecho, los pasos que se están dando, y los proyectos en marcha (algunos, como 'Etorkizuna Eraikiz'), parece que van en la dirección de integrar el mayor número de variables para hacer mejor la vida de los mayores, tengan o no deterioro cognitivo. No es necesario subrayar el dato de que, en cuanto a la esperanza de vida, en una sociedad como la nuestra, hay que ver las cosas con optimismo (si, según el EUSTAT, hace 32 años, la esperanza de vida de hombres y mujeres era, respectivamente, de 71 y 78,5, en 2012, las cifras se incrementaban, siendo estas de 79,5 para los varones y 85,9 para las mujeres).

Con todo, no vendría mal cruzar aquí estos datos, sobre esta longevidad cada vez más evidente, con los que el mismo organismo público acaba de proporcionar (13-04-18), en torno a una Encuesta de Bienestar Personal, en donde se miden más bien «aspectos de la calidad de vida diferentes de la dimensión material». Estos se resumen bajo la denominación de «la satisfacción global de los vascos con su vida», que incorpora indicadores, como el valor que se le da a la vida, a las relaciones personales, a la satisfacción que se tiene en relación con la vivienda y el entorno, con la economía doméstica y el tiempo de ocio, a la confianza de las personas, al estado de ánimo y, por último, a la confianza en los poderes públicos. La media -esa satisfacción con la vida- proporciona un notable tirando a alto (7,6), en 2017, cuando se hizo la medición, frente a otro no tan subido (7,1), obtenido en 2014, lo que, si se tiene en cuenta el estudio anterior sobre la esperanza de vida, se podría deducir de forma simple que este último parámetro y el del bienestar personal están directamente relacionados. Es decir, por lo menos, parece que van parejos en el tiempo, de manera ascendente, el hecho de vivir más y el de la satisfacción relacionada con la vida. Si, en parte, resulta cierto, la cosa cambia cuando se analizan algunos de los indicadores hace poco descritos. Y, en general, se podría indicar que, acaso, esto solo sea válido para los menores de 65 años, de la clase social alta o media alta e instruida, que, como se puede deducir sin mayores problemas, son los menos hoy en día. Lo digo porque la encuesta muestra que la valoración empeora a medida que la salud decrece o la clase social desciende, junto al hecho de que, si, entre los 16 y 24 años, predomina la puntuación más alta (8,1), es a partir de los 65 años o más, cuando el guarismo es más bajo (7,2). Si bien, el tema de la instrucción trasciende edades diferentes y es suficiente para que la satisfacción con la vida alcance las cifras más altas.

Todo lo cual me lleva a hablar, casi, sin querer, de la importancia que han de tener las políticas de cohesión social y económica -entre las que se encuentran, claro está, las de unas pensiones dignas- y las que potencian la educación en sí misma, incluida, aquí, la innovadora, imprescindible esta para poner al día los retos que demanda el mundo actual, eso sí, con estabilidad y sólidos presupuestos y recursos, más allá, desde luego, de los vaivenes arbitrarios, a los que nos acostumbran los partidos políticos, incapaces, en estos momentos, de llegar a ponerse de acuerdo y de sellar con un mínimo de solvencia, de cara al futuro inmediato, más que necesarios pactos educativos. Esta faceta formadora, además del reconocimiento y de la inevitable titulación que, a lo largo de cursos y años, su incursión física y temporal conlleva, no ha de olvidar una profundización todavía mayor en los valores éticos. Igualmente, de autoconocimiento personal y de conocimiento de las personas, de cara, sobre todo, a regular la interacción, más y más longeva y, a la vez, plena del hombre, con el mundo que le rodea y consigo mismo. Este aspecto, pues, es esencial en los mayores, personas estas que, en condiciones normales, junto a ese bagaje instructivo y fortalecimiento moral y a esa experiencia adquirida, deberían de poner en valor su aventura vital, sabiendo que es esta última la que ha de procurar tolerancia, saber y conformidad sobre lo vivido. Respecto a esto, diría que se cumplen años y se es maduro para saber estar en el mundo. Si no, ¿qué nos enseña la vida? o ¿de qué sirve esta?. En la vertiente artística, el escultor canario, Martín Chirino, cofundador del grupo El Paso, en 1957, aún con sus 93 años, suele incidir en esto cuando se le entrevista, en relación a alguna de sus exposiciones que todavía lleva a cabo, y no deja de subrayar ese estado de cierta satisfacción y notable conformidad con lo vivido. Por algo será.