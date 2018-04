Para la libertad

La sentencia del caso de 'La Manada' nos ha conmocionado a todos, y lo ha hecho por la inaudita consideración que de los graves hechos cometidos contra la víctima se ha realizado por parte de la Justicia.

Habrá que actualizar con urgencia el Código Penal, una relación sexual no consentida, y por lo tanto violenta, no puede ser otra cosa que una violación. Aunque no medie ningún tipo de agresión física. Ya que el mero no consentimiento por parte de la víctima explicita que se está ejerciendo una acción sexual contra alguien que no la desea.

Actualmente el Código Penal tipifica como actos violentos únicamente las agresiones físicas, pues bien, para la sociedad actual una relación sexual no consentida es también una agresión y si el Código Penal no lo contempla así, cambiémoslo.

La alarma social de inseguridad jurídica para las mujeres que esta sentencia ha propiciado, ha de llevarnos a una reflexión profunda. La mujer por el mero hecho de serlo no puede ser tratada como un objeto, ni ser acosada, maltratada, asesinada o violada. Es este un tema de tal importancia, que en él que debe volcarse la sociedad en su integridad con sus instituciones a la cabeza, propiciando un cambio de mentalidad en todos los estratos sociales para alcanzar un mundo de igualdad y respeto hacia todos los seres humanos sea cual sea su sexo o identidad sexual.

El jueves fue un día muy triste. La sociedad con su clamor ante esta sentencia ha demostrado estar más avanzada en el camino por la igualdad que las leyes penales que en teoría deberían existir para protegernos a todos. La realidad es que la gran mayoría no podemos entender esta sentencia ni la consideración que de este gravísimo suceso se ha realizado por parte de los tres magistrados. Especialmente el deseo de absolución de los cinco acusados demandado por uno de ellos.

No admitamos desde la dignidad debida a las víctimas, ni un solo juicio más en el que desde algunas instancias jurídicas se cuestione a la víctima, focalizando en ella la responsabilidad de las violaciones. Son demasiados casos recientes en que por parte de algunos jueces se ha interrogado a las víctimas desde la más absoluto falta de sensibilidad y humanidad sobre el nivel de resistencia ofrecido ante el violador, de si llevaba una minifalda provocadora... Y así, etcétera, etcétera.

Si es una realidad que el machismo también permanece en parte de la justicia, y no solo en jueces hombres, también en jueces mujeres, exijamos como sociedad que desaparezca, y señalemos como inaceptables determinados comportamientos judiciales en los interrogatorios a las víctimas.

Toda mujer, nosotras mismas, nuestras hijas, sobrinas, nietas o amigas, tenemos el derecho a vivir tranquilas y libres sin temor a la fuerza bruta de algunos hombres, para los que la mujer es algo sencillamente a dominar. Cambiemos este injusto estado de cosas. Cambiemos el Código Penal. Seamos humanos, la democracia también pasa por visibilizar el dolor de las víctimas. Eduquemos, eduquemos, eduquemos a todos en la igualdad y el respeto a las niñas, a las mujeres.

Quiero terminar con esperanza, desde un fragmento del poema 'Para la libertad' escrito por Miguel Hernández. « Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado, que retoño: porque aún tengo la vida»