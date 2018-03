Me voy a Sri Lanka Me rebelo ante esa imparable tendencia de viajar cuanto más lejos, mejor MIKEL MADINABEITIA Domingo, 25 marzo 2018, 12:46

De todas las tendencias del siglo XXI, hay dos que me llaman poderosamente la atención. De una ya les hablé hace un tiempo, así que hoy me toca hacerlo de la otra. De los viajes. Más bien, de la moda de ir al otro rincón del mundo. De hacerlo antes que recorrer las maravillas más cercanas. Las de tu tierra. Que me parece fenomenal ir a Sri Lanka o a la Guayana Francesa. Cada uno con su dinero y tiempo libre que haga lo que le da la gana. Faltaría más. ¿Pero no habrá que conocer también el valle del Jerte, La Alcarria o la Selva de Irati? ¿Son menos bonitas o qué? Silencio...

Me rebelo ante esa imparable tendencia de viajar cuanto más lejos, mejor. Y reconozco que yo he sido el primero en caer en la trampa. Como si no tuviera el mismo encanto conocer los castillos del Loira (a seis horas de San Sebastián) y los templos mayas de México. O el puente colgante de Holtzarte y la selva de Borneo. Miren, la pasarela situada en Zuberoa me parece el mejor ejemplo. Llevo más de dos décadas promocionándola en mi entorno más cercano y todos vuelven encantados. Vayan solos, con amigos o en pareja. Incluso con niños pequeños, para que se sientan como Indiana Jones. Es el típico ejemplo del que todos hablarían maravillados si estuviera en Nueva Zelanda o Colombia. El plan que todos harían allí sin dudar. Pero como está entre Ligi y Larrau... Será que no tiene glamour.

Hacer las maletas para fabricar recuerdos es uno de los placeres de la vida. Pero, por favor, tengamos sentido común. Preferir estar once horas acurrucado en un avión para ver maravillas naturales o artísticas que tenemos bien cerca de casa me parece sorprendente. Hacerlo de vez en cuando es recomendable, claro. Hasta necesario como higiene mental. Pero que sea regla general...

Una solución sería que vuelva el Concorde. Pero no parece muy rentable. Así que seguiremos promocionando la duna de Pilat, el nacedero del Urederra y Pagoeta. Baztan, Aralar y la sierra de Cantabria. La Rioja Alavesa, Segura y el santuario de Dorleta. El desfiladero del río Ayuda, Peñas de Aia y Lekeitio. Salinas de Añana, Urdaibai y Hondarribia... Sri Lanka será muy bonito, seguro, pero aquí también hay joyas.