La izquierda y dinero

¿Por qué la compra de un chalet por la pareja de moda de la izquierda española ha generado semejante revuelo mediático? Se puede pensar que a Podemos no se le deja pasar ni una y que todo lo relacionado entre esta formación política con el dinero desencadena un aluvión de críticas tan desordenadas como viscerales, ya que al fin y al cabo esta noticia puede verse desde la perspectiva de dos jóvenes que tienen el más absoluto derecho de organizar su vida familiar y establecer el nivel financiero que puedan para alcanzarlo. Envidia, nueva demostración del todo vale contra Podemos, contradicción con el discurso político de los líderes de la organización morada. Parece a ratos, que es un poco de todo.

La cuestión política y ética que eventualmente puede plantear este acontecimiento no es tanto escrutar las contradicciones de estos líderes con declaraciones realizadas anteriormente sobre el dinero, la riqueza los privilegios de la casta... etc. Y hay que admitir que centrarse en ello demuestra que el nivel del debate político es más bien bajo, desencadenado por los sensores de alerta informativa de las redacciones de la prensa, que deben de ser reajustados. Los bienes de la clase política y su nivel de vida, a los pocos años de ejercicio de un mandato remunerado, se asemeja al de la clase media, según apuntan los estudios disponibles, pero la tentación es muy grande de 'empapelar' al aventajado cuando este es un personaje de la izquierda, quizás por la creencia de que sólo tienen dinero las malas personas, es decir la derecha.

Este caso plantea una cuestión delicada a la izquierda en su conjunto como tal: la de la relación con el dinero, que es el doble de la relación de la élite con el pueblo. Son posibles diferentes formulaciones: ¿puede ser rico un político de izquierdas o vivir como él? ¿La posesión o frecuentación de dinero descalifica a un hombre o una mujer de izquierdas para pedir los votos de sus conciudadanos y ejercer el poder en su nombre?

Estas cuestiones ya no se pueden descartar invocando la historia y recordando que, la izquierda siempre se han dado líderes de la burguesía y nunca del proletariado. Porque los tiempos han cambiado.

La globalización no sólo ha transformado la naturaleza del capitalismo al darle a las finanzas un peso desproporcionado e irracional; ha hecho estallar indecentemente los salarios de los líderes empresariales, ha disuelto muchas referencias políticas y morales, ha desdibujado las fronteras entre las esferas pública y privada, ha diluido las fronteras entre los líderes políticos y los poderes de las multinacionales. Estas transformaciones han puesto de relieve la perversión de nuestro tiempo, en el que antiguos jefes de gobierno de «izquierdas» acumulan una fortuna en pocos años haciendo dinero con sus carnets de direcciones, cuando dejan el poder.

Pero al mismo tiempo se puede ser de izquierdas independientemente de tu posición social, de nacimiento o adquirida, así como sería ilusorio considerar que un hombre del pueblo es mecánicamente de izquierdas. Tengamos cuidado con las posiciones que adoptamos, critiquemos y analicemos las propuestas políticas de los demás, luchemos contra ellas cuando sea necesario, pero juzguemos a los hombres por lo que dicen y hacen y no por lo que son o por lo que creemos que son.

La cuestión de la compatibilidad entre el dinero y la izquierda se refiere aquí a la de la distancia. Vivir entre los ciudadanos, entre tus conciudadanos a cuyo servicio se sitúan los políticos, entre ellos, con ellos, no necesariamente de la misma manera, sino con ellos: esta es la solución para evitar la confusión y el populismo. En este caso, se trata de la distancia que hay que saber poner, cuando se es político de izquierdas, entre uno mismo y el dinero, y los que lo tienen

Lo que cuenta en primer lugar son los proyectos y programas adoptados, las medidas adoptadas y las políticas aplicadas. Un político de izquierdas es un hombre que hace compromisos de izquierdas y actúa en la izquierda. Su fortuna personal, la de sus amigos o conocidos, su forma de vida no son sin interés o sin consecuencias, pero son y deben quedar en un segundo plano en la apreciación política que se tiene de él. Pero a la vez un político de izquierdas debe mantener absolutamente el contacto con la clase obrera -jóvenes, desempleados, trabajadores, empleados- que representa la razón de ser de su acción y que debería constituir el corazón de su electorado, aspecto este en franca mutación como hemos señalado anteriormente.

La gente es inteligente y sabe muy bien que los que le gobiernan o aspiran a hacerlo no viven, salvo raras excepciones, como él. Que no tienen los mismos ingresos, las mismas distracciones, las mismas perspectivas. Pero sobre todo esperan de sus representantes que no mientan, o que oculten su forma de vida o, peor aún, que oculten la suya propia. Por ello un referéndum interno a Podemos para valorar esa compra no hace más que reforzar el culto a la personalidad de corte estalinista y el carisma populista ya bastante extendido en su seno.

En su reciente libro '¿Por qué los ricos votan a la izquierda?', el ensayista norteamericano Thomas Frank analiza cómo el Partido Demócrata ha abandonado a las clases trabajadoras en favor de poblaciones acomodadas y formadas, un análisis que bien podría aplicarse a la izquierda española.

¿La respuesta será porque los pobres votan a la derecha, tanto en EE UU como en nuestro país?

============VO.IN04 FIRMA gráfico (A) (34859917)============