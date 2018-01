Infelicidad Buscamos la libertad de viajar a las estrellas, pero de nada nos sirven si no van acompañadas de una sensación de bienestar FELIPE JUARISTI Sábado, 20 enero 2018, 11:57

Poca gente conozco que sea feliz, aunque no lo reconozca. Recuerdo una frase de Albert Camus, cuando todo lo que escribía me impresionaba más que ahora. Decía: «La gente muere y no es feliz». Creo que es soportable. Pero sería más exacto afirmar que la gente vive y no es feliz. Vive sin más, como viven los desesperados, los inconscientes, los que hacen de la capa de su realidad su sayo y los que no pueden vivir de otra manera. La cuestión está en el acento. ¿Dónde se pone? Si lo que importa es la vida, la frase de Camus adquiere otro sentido, religioso incluso. Si lo que importa es lo que sucede tras la vida, y no lo que acontece en ella, no tiene demasiada importancia lo que se haga, mientras se viva. Ser feliz o no serlo, ni siquiera serían opciones, en base a nuestros deseos más o menos inconscientes, porque la vida dejaría de ser trascendente, para convertirse en otra cosa, en una etapa, necesaria pero irrelevante.

Sin embargo, el tema de la felicidad es crucial en nuestras vidas, aunque no lo parezca, aunque la propia declaración produzca la incomprensión, acompañada de muestras de extrañeza o hilaridad, según el humor de los contertulios. Está comprobado. Si a uno le preguntan, de pequeño o de mayor es igual, qué quiere ser y responde que 'feliz', las respuestas suelen ser variadas. Hay quien no lo considera una respuesta, sino un exabrupto. «¡A quién se le ocurre querer ser feliz, en estos tiempos!». Hay quien sopesa la respuesta y mira con sorpresa, como se hace a los que quieren ser astronautas, misioneros en Sudán del Sur o bailarines en el Bolshoi de Moscú. Y hay quien directamente lo descarta y tilda a quien ha respondido de esa manera de 'loco', 'perturbado' u 'orate', que es una palabra que existe más allá de los crucigramas.

El de la felicidad es un tema bastante olvidado de la filosofía. Son muy pocos los autores que se han preocupado de lo que hay que hacer en vida para conseguir la felicidad; pero basta leerlos con la debida atención que merecen para darse cuenta de que, sin ella, lo demás es bastante accesorio. Buscamos la libertad de viajar a las estrellas, de conocer confines poco o jamás explorados, de promover (con la ayuda de la ciencia) prácticas singulares. Pero de nada nos sirven, si no van acompañadas de esa sensación de bienestar que recorre las entrañas del cuerpo, y aún más, y que produce placer a la vez que serenidad. Que dure mucho o poco es lo de menos, creo.