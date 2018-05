Independencia del poder judicial EDUARDO TOLOSA MARÍN Miembro de la Sección para Identificar Buenas Prácticas en Gobernanzade la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País Viernes, 25 mayo 2018, 06:45

El ciudadano de a pie está presenciando en estos días, no sin cierto asombro, que un colectivo tan poco proclive a llamar la atención como es el de jueces y fiscales esté realizando unos paros -el martes protagonizaron una jornada de huelga- y plantee unas reclamaciones con una fuerza que sólo se comprende desde el cansancio que experimentan estos colectivos. Cansancio por no encontrar un cauce adecuado a sus reivindicaciones. ¿Sus señorías tienen poca resistencia, son impacientes y recurren a medios desproporcionados para hacer oir sus reivindicaciones? Pero, ¿cuáles son esas reivindicaciones? Tomemos su tema medular y que nos afecta directamente a todos los ciudadanos: los jueces reclaman la despolitización de la judicatura. O lo que es lo mismo: una auténtica separación de poderes otorgando la independencia al poder judicial.

Reclaman un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) independiente de injerencias políticas. Concretamente, que los doce miembros del CGPJ que corresponden a la judicatura dejen de ser designados por los partidos políticos (más precisamente «grupos parlamentarios») y sean designados por los propios jueces. La liberación de interferencias políticas en este órgano produciría la separación de poderes, con un efecto en cascada de despolitización de la cúpula, y por lo tanto de la parte más significativa del sistema judicial español. Además de encauzar una de las grandes reivindicaciones planteadas por la judicatura, se daría también cumplimiento a la recomendación VI del Group of States Against Corruption -GRECO (Grupo de Países Contra la Corrupción)- del que forma parte España y que está encuadrado en el seno del Consejo de Europa.

GRECO en su informe emitido el 3 de enero de 2018, señala que «ninguna de las once recomendaciones -formuladas a España desde 2014 por GRECO- ha sido puesta en práctica o abordada de forma satisfactoria». Entre ellas la VI recomienda «que por ley se establezcan criterios y evaluaciones objetivas para los nombramientos de los altos niveles en la judicatura, como, por ejemplo presidentes de las Audiencias Provinciales y jueces en los Altos Tribunales de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, de tal manera que no quepa la más mínima duda respecto a la independencia, imparcialidad y transparencia de estos nombramientos».

Así pues la reivindicación de nuestros jueces ni es tan improvisada y ni tan atípica, pues coincide plenamente con la recomendación, que se inicia en 2014, de un órgano -GRECO- del Consejo de Europa, ni es fácil encotrar otro área en que la sociedad civil vea sus intereses mejor defendidos. Pero llueve sobre mojado. El European Network of Councils for the Judiciary -ENCJ (Red Europea de Consejos del Poder Judicial)-, integrado por 25 países europeos, entre los que se encuentra España, ha pasado sendas encuestas a los jueces de los países miembros, la primera en 2014/15 y la segunda en 2016/17. En esta segunda se consulta a un total de 11.712 jueces europeos, entre ellos 750 españoles, para evaluar la independencia y rendición de cuentas del poder judicial en cada país.

España ocupa un muy poco honroso lugar veinticinco en preguntas tales como: «se han promocionado jueces a puestos superiores sobre bases diferentes a competencia y mérito» (78% de los jueces encuestados contestan de acuerdo); «Se han nombrado jueces según criterios diferentes a competencia y mérito» (un 64% de acuerdo); «El CGPJ no tiene mecanismos y procedimientos apropiados para defender adecuadamente la independencia judicial» (62% de acuerdo); «La excesiva escasez de recursos en los tribunales afecta directamente a mi independencia» (40% de acuerdo); «La cantidad excesiva de casos que tengo que resolver afecta directamente a mi independencia» (39% de acuerdo); «Mi independencia como juez no es respetada por el CGPJ» (26% de acuerdo); «Se han asignado casos a jueces diferentes a los que correspondería en aplicación de las reglas o procedimientos establecidos con el fin de influir en el resultado» (18% de acuerdo).

Quede claro que el aportar estos datos, que son públicos y accesibles en las páginas de GRECO y ENCJ, no se realiza con un propósito demostrativo. Una encuesta e informe técnico para que tengan validez operativa deben ser analizados por personas expertas para extraer conclusiones ecuánimes y que aporten valor.

Pero sí que se desea dar a estos datos un valor indicativo: hay indicios claros, serios y consistentes de que organismos internacionales y la propia judicatura española han identificado con claridad y de antiguo aspectos clave que afectan de forma significativa a la independencia y eficacia del poder judicial y que se escapan a su capacidad de gestión.

Y que la reivindicación de despolitización de la judicatura española trasciende a ese colectivo y afecta de forma sustantiva al bienestar y desarrollo armónico del conjunto de la sociedad. No es aventurado afirmar que la despolitización del poder judicial puede contribuir, además y de forma directa, a la desjudicialización de la política.