Indefensos ante la barbarie El terrorismo fue el resultado congruente de su análisis totalitario de la realidad. Eso es lo que ETA debería reconocer para que todos podamos afirmar «nunca más» JOSÉ IBARROLA Domingo, 29 abril 2018, 08:21

Los jueces justifican en muchas ocasiones su actuación usando un argumento impecable: «Nosotros no hacemos las leyes; nos limitamos a aplicar las que emanan del poder legislativo. Pregunte allá». Para que quede clara su independencia, derivada de la división de poderes sobre la que se asienta el funcionamiento de las sociedades democráticas. Ese argumento se sostiene solo a medias. En realidad, los jueces tienen unos márgenes de actuación enormes. Lo vemos a diario.

Porque los mismos delitos, con los mismos protagonistas y las mismas pruebas, pueden adquirir calificaciones radicalmente diferentes por parte de quienes, en teoría al menos, han seguido un camino de preparación similar. En el juicio de 'La Manada' el magistrado Ricardo González González (apunten el nombre) observa a cinco hombres y una mujer practicando sexo «en un ambiente de jolgorio», así que los acusados deben ser absueltos; por el contrario, los magistrados Francisco Cobo Sáenz y Raquel Fernandino Losti observan «abusos sexuales»; en una tercera lectura, otros muchos magistrados y juristas, comenzando por la propia fiscal del caso, han visto allí «agresión sexual y violación». Las consecuencias varían entre salir libre a la calle en cuanto termina el juicio o que te caigan, dependiendo de circunstancias, más de veinte años. «No hacemos las leyes, tan solo las aplicamos». Pues llegados a este punto casi mejor que las hagan directamente. Deciden sobre la calificación del delito, y sobre la pena, variable, muy variable, dependiendo de diversos factores. Entre estar en la calle y veinte años.

Y no es solo porque a veces sea difícil definir los hechos, que lo es, o porque haya márgenes variables de interpretación en la misma ley, que las hay. Los jueces son también personas: personas con su ideología política, sus prejuicios, sus creencias y sus cristales de colores para ver el mundo, como le pasa a quien firma este artículo. En el caso de los Sanfermines poca gente alberga dudas de que los hechos probados según los propios magistrados nos llevan a la conclusión de que cinco individuos abusaron y violaron de forma muy violenta a una mujer indefensa. El tribunal no lo ha visto así.

Porque los magistrados consideran probados que cinco bestias rodean a una mujer sin defensa posible, «convertida en mero objeto», y valiéndose de su fuerza la penetran en varias ocasiones y en contra de su voluntad por vagina, boca y ano, acorralada contra la pared, gritando, lo graban todo en un video, la fotografían, le roban el móvil para que no pueda pedir socorro y la dejan tirada como un trapo en ese lugar «estrecho, recóndito y angosto». Para jactarse después de su enorme hazaña en su grupo de whatsap. 'La Manada'. Pero como todo eso no es ni «violencia» ni «intimidación» (vaya concepto de violencia el de sus señorías), no ha habido ahí violación sexual. Tan solo unos abusillos de nada. Resulta no ya complicado, sino imposible de entender, cómo se puede deducir semejante conclusión (no se usó ni violencia ni intimidación contra la joven) tras la narración de los hechos probados que la propia sentencia describe de forma minuciosa.

Hay que cambiar las leyes, es lo primero que se le ocurre a mucha gente, cuando parece mucho más evidente que lo que hay que cambiar es la mentalidad de muchos jueces capaces de retorcer la realidad hasta límites extravagantes. Para entender algo tan simple como que cinco alimañas atacando a una mujer a las tres de la noche solo puede generar, en la mayoría de las ocasiones, una situación de shock incontrolable en la víctima, precisamente por la violencia de la situación y la extrema intimidación que esa actitud supone. O para no entender que una reacción de enfrentamiento por parte de la víctima conlleva el riesgo de poner en riesgo su vida, como ha pasado con muchas, o acabar sufriendo graves secuelas, como lo sucedido con otras muchas. Jueces que no entienden algo tan básico no pueden seguir sentándose en un tribunal.

Un no siempre es no, hemos oído en los últimos años. Pero no hay que llegar ni siquiera a eso. Tan solo un sí puede dar paso a situaciones de consentimiento mutuo. Un sí que jamás existió. Esa sentencia acaba de violar de nuevo a la chica. Con alevosía.

Se está produciendo un distanciamiento peligroso entre la sociedad y la judicatura, a la que aquella ha mirado siempre con una mezcla de respeto y miedo. Eso no es bueno para nadie. No hay quien pueda entender que en el plazo de unos meses se pidan decenas de años de cárcel a unos jóvenes por la agresión a unos guardias civiles en un bar (¿Terrorismo? ¿Estamos locos?), se soliciten decenas de años por quemar unos neumáticos en la autopista (¿Terrorismo?), que manifestaciones pacíficas (salvo alborotos) de miles de personas se confundan con actitudes sediciosas y golpes de estado (¿Estamos locos?), que los magistrados sean incapaces de saber a quién pueden esconder las siglas 'M. Rajoy', o que locutores profieran graves amenazas sin que nadie les diga nada. Que una violación, en fin, realizada con todas las de la ley, con hechos probados, acabe convertida en abusos casi menores en un tribunal. ¿No es razón suficiente para iniciar al menos un expediente disciplinario? Mucho va a tener que enderezar la justicia si quiere recuperar el respeto de la sociedad de la que es servidora. Nos está dejando indefensos ante la barbarie.