Está escrito en el viejo 'Decir de los decires' (que es más voluminoso aún que 'El libro gordo de Petete') lo que siempre de manera total todos hemos sabido, es decir, que todos pendemos de un hilo aunque no se especifique de qué materia: si de lana borreguera o mejor de oveja latxa o acaso mejor aún de crin de caballo quién sabe por cómo resiste tan competitivo como con la espalda de Caupolicán y su madero en las octavas reales de Ercilla; o, si para algunos, al menos, de fino y duro tensar de hilatura de seda de corta ruta que ni necesitare de las pujantes andaduras andarinas de Marco Polo, o como la peripecia tan por primera vez contemplada de aquellos gusanos en trance de mudarse en crisálida que es que les manteníamos y cómo y con qué extremo cuidado, en el pupitre colegial para ser testigos de su curiosa travesía biológica de ir alimentándolos, día a día, con hojas de morera blanca de plantíos tan abundantes ribera del Bidasoa antes de así llamarse en la confluencia de dos afluentes en la cuña cuneiforme como yo lo veo en mi espejo de la memoria de Mugaire, el señorío de Bertiz y su privilegiada floresta tan bien cuidada y organizada prestando su espalda mojada antes de enfilar su paso rápido al hondón de Oieregi y sobre todo de Reparacea con su señorío y sus señuelos hasta valleinclanescos sobre todo y la panzada de un compañero alumno, cuyo nombre no diré aunque bien me acuerdo, que, en vena de niñez hazañosa, dio en tirarse de cabeza por su puente al desmedrado río que por el fondo trataba de pasar diría que a modo de contrabando y que no se rompió la crisma por milagro, (un recuerdo de ha ya ochenta años, que lo dedico a esos esforzados paladines de la memoria sanmartiniana con Alzuguren al frente cuyos actos de recuerdos ahora me remozan como de cuentas rosariales de rocío -más bien escarchado- pegándose sobre mi calva).

Pender de un hilo es, acaso, destino irrefrenable que aún le queda por experimentar y sufrir a toda bestia y criatura que natura hace que se deposite en tierra para que, a la vuelta del debido tiempo, restañe obligaciones como la del abono de lugar donde depositado fuere aunque de sima tan profunda que ni su fondo ni su misterio alcance, que es aquí donde flotará, acaso, esa espuma de descontento entre nuestro cadáver que se descuelga y bajo la excusa del 'descanse en paz' dedíquesela a criar malvas no en vano cumpliendo digamos con algún protocolo o ritual a juego bíblico, digamos que a la manera abeliana de las llamas gratas o las ingratas cainitas a Jehová, página que, a la vuelta de los tiempos vendrá a establecer pugilato con las cenizas que son sus herederas universales y que las han sido arrancadas a la incineradora, que siempre damos en pensar que es por ahí por donde se nos despeñan los pujos y los humores brujos, la mendicidad de nuestra esperanza, que siempre que me pongo mano en mejilla recordando, la memoria cercana lidiando de tú a tú con la lejana y siempre ganándole ésta, llega la efigie insondable de un ilustre doctor que, como en esa su tambien ilustre comunidad es costumbre, se hizo dueño de la nomenclatura de un síndrome, dándose así el tantas veces repetido caso de que sea el benefactor el dueño de una maldición, de esa que enferma y por ella y con ella se perece sin remedio, una especie de hipostasis radial en donde no lo humano con lo divino se confunde pero sí que, volviendo a las más viejunas páginas de la religión que, por cierto coinciden con las más nuevas, se da por pensar que estamos ante un mar inmóvil, algún gran lago que, como el de Ness no fuera otra cosa que un ejemplo o tan muerto que búscase en ese mar la huella de ciudades tan malditas que, cuando el mal era tan supremo que todo lo inundaba era, igualmente, una amenaza en la que nadie cree, el Bien y el Mal jugando su partida teatral en el mismo escenario, palabras de Zaratustra en mente, quijada, boca y lengua de Nietzsche.

En todo caso, ya que de las memorias hemos hecho mención -no sé bien si inocua o inicuamente- se abre camino para ventear (y tampoco sé si también para ventosear, en cuyo caso habría que contar con algún activo desodorante) si ese hilo que nos sujeta para no ser otra cosa que muñecos volanderos, hasta cuándo y cuánto resistirá en sus estremecidos temblequeos, que una mirada así, tan transversa y tan transida, tan herida también y por ello tan dolorida como la que la dirigimos tan a lo pasado lejano como a lo próximo, la resolución obtenida es tan polivalente como esperaríamos que así fuese contando con su polisemia, es decir, peleles que se mueven (nos movemos) como desencajados en las ventanillas de los coches que se han quedado así contraídos porque no pudieron librarse de la pesadilla de viejos y tan esquemáticos cuadros, ése su pender confundido con las viejas picotas y escarpias de las entradas a poblaciones heridas por no se sabrá nunca bien qué injurias nunca perdonadas por ser no perdonables, unas recias y abominables estampas solanescas que nunca olvidaremos mientras bailamos, colgados de la afrenta y de la abominación en esa nuestra memoria que va cumpliendo su condena de ir muriéndose.