La gran rebelión No sabemos ya si la lógica política se adueña de los espectáculos o si es la lógica del espectáculo la que se adueña de la política, aunque creo que es más bien lo segundo JOSEBA ARREGI Viernes, 2 febrero 2018, 23:38

Es difícil hoy en día bucear por debajo de la aparente realidad superficial en busca de otra realidad que dure algo más que su propio anuncio. Hemos creado una cultura en la que el espectáculo y lo novedoso actúan como un torbellino que lo engulle todo dirigiéndolo a un ojo del huracán que lo destruye todo para hacerlo desaparecer en su propio vacío.

Todo es espectáculo hoy: en Davos hemos vivido un espectáculo y hay comentaristas que dicen que el que mejor ha sabido actuar en él es el presidente Trump; la formación del Gobierno en Alemania es un espectáculo en el que cada actor trata de conseguir el mayor número de fans y vender a una mayor clientela su producto; en Europa, Macron es el actor preferido porque quiere reformarla, aunque con Francia uno nunca sabe si no usa a Europa para controlar a Alemania; la constitución del Parlamento de Cataluña, la sesión de investidura y los mensajes de Puigdemont, como toda la política catalana de los últimos tiempos, solo se puede sobrellevar entendiéndola como un espectáculo de vodevil; vivimos el espectáculo de OT, de los distintos Sálvame, de GH si todavía existe, las proclamas políticas se han introducido en los espectaculares espectáculos, valga la redundancia, de los Grammys, de los Grammys latinos, de los MTV, de los Oscar y de los Goya, y no sabemos si la lógica política se adueña de los espectáculos, o si es la lógica del espectáculo la que se adueña de la política, más bien lo segundo.

Por supuesto: sabemos de las tragedias que inundan este nuestro mundo de espectáculo, las guerras, los refugiados, los actos de terror, los agujeros negros de inhumanidad en Afganistán, en Irak, en Siria, en Yemen, sabemos de la pobreza y de las desigualdades -que no son la misma cosa-, sabemos de los niños que se mueren de hambre, pero también tenemos la sospecha de que en cuanto se convierten en noticia pasan a formar parte del espectáculo que lo neutraliza todo y lo engulle de forma inevitable. Las fotos del terror nos asustan en un primer momento, y ya en el segundo pasan a formar parte de la exposición en la que hemos convertido toda la vida política y social, porque lo que no existe en los medios, lo que no forma parte del espectáculo no existe.

Ante esta realidad de apariencia y de superficialidad sobredimensionada y que lo atrapa todo es difícil la rebelión, entre otras cosas porque no se sabe por dónde empezar, dónde encontrar la rendija que permita ver a través de esa densa superficie que se nos impone. No hay apenas señales que indiquen un camino de salida, hemos olvidado cómo se mira al interior de nosotros mismos cuando lo que impera es la exterioridad y el desnudamiento permanente, la apariencia, el fenómeno, la expresión, el selfie que no es socrático, sino autista.

Los padres de la Ilustración proyectaron una cultura basada en la razón humana, universal. No estoy muy seguro de que todos los derechos que proclamamos hoy, en especial los que comienzan con el término autós, estuvieran de esa forma en la mente de estos padres ilustrados: autogobierno, autonomía, autodeterminación, derecho al cuerpo propio, derecho a todas las diferencias radicales, tolerancia como indiferencia, negación de valores universales, pues ellos hubieran visto que todo esto está más cerca del autismo que de la autonomía responsable que soñaron, de la política liberadora que proyectaron, pues en lugar de liberarnos de la esclavitud de la que somos responsables -Kant- hemos desarrollado innumerables vías y medios para aumentar las múltiples esclavitudes que hoy nos atenazan cada segundo, por todas partes, sin remedio.

Debiera ser posible volver a nosotros mismos, mirar hacia dentro, recordar de dónde venimos, dar tiempo al tiempo, resistir. Y debiera ser posible todo ello para descubrir verdades sencillas, para volver a pensar que si vivimos es porque se nos ha regalado la vida, que no somos dueños de nada -como se dicen los dos judíos de Paul Celan que caminan por los montes tan extraños paraa ellos, habitantes naturales de la urbe: ¿pues qué tiene el judío que sea suyo, que no le sea prestado?-, que hemos recibido el regalo de la vida y que la deberemos devolver a su debido tiempo, cuidada como se cuidan los regalos que se estiman y se valoran.

Debiera ser posible descubrir en esa mirada que vuelve sobre nosotros mismos que a la vida recibida como regalo le pertenece la muerte y así la define, la fragilidad, el ser quebradiza, ir muriendo desde que se nace, creciendo y decreciendo al mismo tiempo, enriqueciéndose al madurar, y limitándose con cada decisión y enriquecimiento por el descarte de otras posibilidades, de puertas que vamos y se nos van cerrando al optar por determinados caminos. Vivir muriendo, morir en plena vida. Vida que es caminar hacia la muerte ineludible y al mismo tiempo es promesa de nueva vida, pues al igual que la muerte la esperanza pertenece a la vida sin excusa.

Vida, esperanza, dependencia -estamos constituidos por las relaciones, se decía no hace tanto tiempo, en nuestra juventud, y las relaciones suponen dependencias que es preciso saber gestionar, no negar-, muerte, accidente, fragilidad -conceptos que han sido borrados de la opinión hegemónica pública que busca siempre una causalidad personal responsable para ellos-, elementos que desaparecen en el brillo, la algarabía, las lentejuelas, las alfombras rojas, las vestimentas que visten y desvisten con todo el lujo posible, entre la belleza, el juego de luces, los maquillajes, las danzas -cada vez más primitivistas-, los fuegos artificiales en juego con las oscuridades y sombras creadas para transportarnos al meollo del espectáculo que termina cegándonos para que no podamos ver lo que realmente importa, oír el silencio, escuchar a nuestro interior, ver más allá del brillo de la apariencia y de la superficialidad, y buscar más allá de la ficción que nos envuelve por todas partes algún resto de realidad, de vida, de gratitud, de promesa, de esperanza. Ese es el camino a la gran rebelión, no caminar con los tiempos, sino resistir.