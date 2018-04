Gestos y gesticulaciones El apoyo de Albert Rivera a la moción de censura en Madrid y el rechazo del PNV a los Presupuestos darían la puntilla definitiva a la legislatura de Rajoy ALBERTO SURIO Domingo, 15 abril 2018, 11:12

La legislatura española pende de dos frágiles hilos. Uno, está en las manos de la dirección del PNV, que mañana lunes tendrá que decir si aprieta el botón rojo y decide tumbar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado apoyando alguna enmienda a la totalidad en el pleno del Congreso previsto el día 26 de este mes. El otro depende de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuya supervivencia política depende en exclusiva de Mariano Rajoy, aunque se ha atrincherado absurdamente abriendo una división en el PP de consecuencias imprevisibles.

El PNV se encuentra en una situación ciertamente comprometida. En apariencia, no tiene casi margen de maniobra para entrar en una negociación de los Presupuestos. La crisis catalana le sigue atando de pies y manos. Nunca pensó que la situación en Cataluña podría derivar en el actual colapso, sin aparentes salidas al artículo 155 de la Constitución, con un pleno de investidura de Jordi Sànchez nuevamente suspendido, sin tener claro qué espacio de reconducción pragmática existe en este momento, y con una amenaza de repetición de las elecciones que ha vuelto a adquirir una relativa consistencia. Carles Puigdemont ha recobrado protagonismo tras la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no admitir el delito de rebelión planteado por el Tribunal Supremo. Puigdemont no apoya la puesta en marcha de un Govern viable cuya prioridad inmediata sea la restauración del autogobierno estatutario en Cataluña. Está en otra cosa, en la deslegitimación del Estado español y en la legitimación del procés que ha llevado a cabo al margen de la legalidad constitucional. En este contexto, el anticipo electoral se atoja como algo factible -que Puigdemont querrá rentabilizar- a no ser que desde el PDeCAT y Esquerra se diera un volantazo a la situación. Algo difícil pero no imposible. Las declaraciones de ayer de Oriol Junqueras, cansado de las 'gesticulaciones' de Puigdemont, son reveladoras del hartazgo de ERC.

Una de las posibilidades es que el PNV decidiera dar algo de aire al debate presupuestario en el pleno de las enmiendas a la totalidad y, cuando menos, permitiera un juego negociador a lo largo de mayo. El PDeCAT no sería del todo ajeno a esta estrategia de apaciguamiento. No supondría decir sí a los Presupuestos, pero cuando menos no forzaría la retirada inmediata del proyecto. Si al final no hay acuerdo, en el pleno en el que se votaría el dictamen final, los jeltzales se reservarían la posibilidad de votar que no.

El PNV tendrá que valorar todos los elementos que marcan este escenario. Alinearse con Rajoy tiene un elevado coste político que la izquierda abertzale, Podemos y ELA se encargarán de recalcar, en sintonía con el discurso que esgrime la nueva plataforma soberanista'Demokrazia bai', que cuenta con el explícito respaldo de los exlehendakaris Ibarretxe y Garaikoetxea y que simpatiza con el procés catalán. Pero también es cierto que dejar caer la legislatura puede ser, a la larga, ponerle la alfombra roja a Ciudadanos. No tanto para facilitar su llegada al poder pero sí para que condicione cada vez más la política y para que su influencia 'recentralizadora' afecte a cuestiones medulares del autogobierno vasco. El PNV no se fía nada de Albert Rivera y esta desconfianza no es una anécdota.

A su vez, el frente madrileño es cada vez más precario. Rajoy ha concedido algo de oxígeno a Cifuentes al considerar que ha dado suficientes explicaciones por la polémica del máster. Pero su situación no es sostenible en el tiempo. Un sector del PP quiere que Albert Rivera se retrate apoyando a Ángel Gabilondo en una moción de censura que requiere de un acuerdo con Podemos. Según la teoría manejada por algunos populares, la expectativa de una futura victoria de Ciudadanos en España se vería seriamente erosionada por el respaldo de Rivera al PSOE y Podemos.

El riesgo de perder el poder en Madrid -un baluarte con enorme significado simbólico y político- es muy alto para el PP a un año de las elecciones autonómicas. Por eso no es descartable que, en el último momento, Rajoy deje caer definitivamente a Cifuentes para que sea sustituído por un candidato popular. Eso sí, en este caso, Ciudadanos se apuntaría un tanto histórico que utilizaría para reivindicar su perfil regeneracionista en el electorado de centro-derecha. Si saliera adelante la moción de censura en Madrid, la legislatura de Rajoy habría llegado a su final.