Experimento del tranvía revisado

Un experimento clásico de la psicología presenta un dilema moral en el que si no hacemos nada mueren varias persona pero si hacemos algo tan solo muere una. Un modo habitual de presentarlo es con un tranvía sin frenos que se bifurca a nuestra altura. Si no hacemos nada, el tranvía sigue por una rama en la que hay cinco personas que morirán. Si accionamos la palanca de cambio de vías, el tranvía se irá por la vía donde tan solo muere una persona. Habitualmente, lo que se pide al participante es que elija qué opción tomar. Si nuestra intención es causar el menor daño posible, nuestra opción será la de tirar de la palanca, con lo que morirá uno pero se salvarán cinco. Pero para muchos participantes esa respuesta es incorrecta, pues piensan que causar un daño a propósito -matar a una persona por activar la palanca- es éticamente reprobable aunque las intenciones sean buenas.

Recientemente este dilema se ha usado para discutir la idoneidad de los programas de Inteligencia Artificial para conducir coches. Usted nunca en su vida se ha tenido que enfrentar a un dilema de este tipo, ¿por qué iba a tener que hacerlo el pobre coche?

En un artículo que acaba de publicarse en la revista 'Psicological Science' Dries Bostyn y Arne Roets de la universidad de Ghent (Gante) han puesto en práctica el dilema y los resultados son sorprendentes. No, no se asusten, los participantes no tenían que matar a nadie. En una jaula había cinco ratones y en otra había tan solo un ratón. Y había un botón. Si no apretaban el botón, los cinco ratones de una jaula sufrirían un fuerte calambrazo y si apretaban el botón lo sufriría solo el ratón de la otra jaula. Participaron 300 personas. A la mitad se les planteó el problema teórico y se les preguntó si apretarían o no el botón. Las respuestas fueron 66% oprimiría el botón, 34% no haría nada. Es decir, un 34% se decantaría por que sufrieran el calambrazo los cinco ratones. A la otra mitad de participantes se les presentó un escenario real; es decir, había dos jaulas, una con cinco ratones y otra con un solo ratón. Había muchos cables eléctricos y había una botón. Los cables no hacían nada, los ratones nunca sufrían ningún daño, pero a los participantes les hablaban de un calambrazo nada agradable.

Ante el hecho real, los comportamientos fueron diferentes que en el teórico. El 84% apretó el botón y el 16% no hizo nada. Eso significa que en un dilema moral, lo que pensamos que vamos a hacer y lo que hacemos no coincide.