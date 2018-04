Las élites existen. La clase acomodada, la gente bien. Siempre han existido, existen y yo creo que siempre existirán. Hablamos de igualdad ante la ley (de hecho, son precisamente ellos quienes más a menudo la mentan en sus discursos), pero eso sigue siendo solo una aspiración, un bello objetivo a lograr, un gran desiderátum que uno invoca echando la cabeza hacia atrás con la mirada entornada. «¿Igualdad ante la ley? Por supuesto: lo intentamos, ¡no faltaría más!», dijo el buen magistrado. El caso del máster de Cristina Cifuentes (ahora que parece que ya se han disipado todas las dudas, si es que las había) no es solo el caso del máster de Cifuentes. Es un caso eterno, es la historia de siempre. Yo diría que es el material del que está hecha la sociedad: los favores entre poderosos, el amiguismo, los enchufes más o menos descarados, los amaños en las altas instancias: cómo se protegen unos a otros, cómo se ayudan a medrar, cómo se reparten los cargos bien remunerados. Yo lo he visto durante toda la vida. Dentro y fuera de las administraciones públicas.

Las élites existen y funcionan así: controlando no solo el poder económico y el político sino, al parecer, también las administraciones públicas y el mundo (o el submundo) de la universidad. Los miembros de las élites se conocen entre ellos, son familia, están muy mezclados. Estudian en los mismos colegios, son socios de los mismos clubes y sociedades recreativas. Tienen los mismos gustos y los mismos códigos. Y si no se conocen, se reconocen en seguida: hablan de forma parecida: no es solo lo que dicen, es algo más sutil: es cómo lo dicen, la actitud, la gestualidad. En Inglaterra, para llegar al poder hay que tener una forma de hablar y un determinado acento muy reconocible. El acento de la clase alta. No se puede aprender después de los veinte años: lo poseen solo los que han pasado por ciertos colegios privados y luego han estudiado en Oxford o Cambridge. Inglaterra es un país muy clasista. Pero cuando a alguien le pillan, como han pillado ahora a Cifuentes, no se empecina en la mentira porque sabe que no le va a servir de nada y es peor. Cristina Cifuentes aún creía que negándolo cien veces y levantando la cresta como una gallina de pelea se iba a librar. Y lo creía porque eso en este país ha pasado y me temo que sigue pasando.

Pero es que además, en este caso se ha comprometido y ensuciado a una universidad pública. Su rector se implicó con ostensible vehemencia en la defensa de Cifuentes y no es nada improbable que también él incurriera en falsedades. Recuerden que ese rector, Javier Ramos, lleva solo un año en el cargo y que el anterior tuvo que hacer mutis por el foro porque le pillaron plagiando los artículos que publicaba. Ahí hay otro filón, por si alguien quiere buscar: yacimientos insondables.