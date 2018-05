Driblar a Rivera Entre líneas Sánchez pretende con su arriesgada operación 'mover' al PNV. Podría retrasar la moción de censura a julio para que el PP no maniobre con los Presupuestos ALBERTO SURIO Domingo, 27 mayo 2018, 10:05

La moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy devuelve a la política española a la casilla de salida de la legislatura anterior, que culminó en una fallida sesión de investidura tras el pacto PSOE-Ciudadanos y que terminó con nuevos comicios que sirvieron al PP para mejorar sus resultados al pasar de 123 a 137 diputados. Pero las cosas han empeorado desde entonces. La situación del PP en el poder comienza a ser insostenible tras la última sentencia de 'Gürtel' y la percepción mayoritaria de que Rajoy es incapaz de reaccionar.

Si la moción que presentó Felipe González en 1980 contra Adolfo Suárez visualizó el fin de la Transición, la iniciativa de Sánchez podría reflejar a su manera el agotamiento del ciclo del actual PP, salvando evidentes distancias en el tiempo histórico. Sánchez recupera visibilidad, después de recibir muchas críticas a su perfil bajo en los últimos meses, aunque asume también serios riesgos y contradicciones. Busca en esta operación el retrato de Ciudadanos y del PNV, claves para que prospere la propuesta con garantías. Y es que la sentencia de 'Gürtel' introduce una variable diferente que hace que la marea se empiece a desbordar para el PP, sobre todo por la ausencia de unas mínimas explicaciones convincentes y coherentes. La frase «hay un antes y un después» tras el fallo, pronunciada por Albert Rivera, resulta muy elocuente a este respecto.

Lo novedoso es que esta vez puede alcanzarse una mayoría para sacar a Rajoy del poder. Aunque a la vez sigue sin vislumbrarse una mayoría de gobierno alternativa viable. A no ser que, de prosperar la moción, el nuevo presidente se limitase a convocar unas elecciones inmediatas -algo que el PSOE no contempla- o que pactase un calendario electoral. Y es aquí, en este segundo aspecto, donde radica el verdadero quid de la cuestión. ¿Es posible acordar entre Sánchez y Rivera los plazos de un proceso que desemboque en elecciones?

Un escenario electoral 'inmediato' no le conviene ni al PSOE ni al PNV, porque sería capitalizado por Ciudadanos. Por eso la principal apuesta de Sánchez es driblar a Rivera, quebrar su estrategia de esperar y ver el cadáver político de Rajoy y, mientras tanto, sacar provecho del desgaste del modelo bipartidista. La carta del PP está prácticamente agotada y, tarde o temprano, esta crisis se precipitará como fruta madura por la ley de la gravedad. Los gobiernos caen, primero, cuando pierden el respaldo de sus socios. Sánchez se propone trenzar un acuerdo amplio, no para gobernar una legislatura sino para desbloquear la actual situación a partir de un proyecto de choque de regeneración. ¿Será capaz de hacerlo? No es nada sencillo y no ha comenzado precisamente bien al no sondear a los partidos antes, pero no es imposible. Como ocurrió con el debate de las primarias socialistas, Sánchez podrá ser un improvisador, incluso un temerario en sus movimientos, pero es más inteligente no menospreciarlo por sistema.

El papel del PNV se antoja decisivo aunque es cierto que los nacionalistas han acogido con un gran escepticismo la oferta de Sánchez, que ven muy precipitada. Los jeltzales se sienten cómodos con la debilidad de Rajoy. Los socialistas admiten que la moción podría retrasarse a julio, es decir, una vez que se haya producido ya la sanción definitiva de los Presupuestos Generales del Estado y el PP pierda la capacidad de maniobrar con el asunto. A los jeltzales no les interesa para nada un adelanto electoral que pueda capitalizar Ciudadanos con sus mensajes regresivos sobre el Cupo. A Andoni Ortuzar le van a pedir que aclare qué interlocutor prefiere en un futuro: Sánchez o Rivera. Y le van a preguntar si recuerda quién de los dos se posicionó a favor del Cupo vasco.

Todo este debate va a coincidir con el conflicto catalán que, en lugar de apaciguarse, sigue en plena inflamación. El cambio de contexto es que Sánchez ha sido alabado hace poco por Rajoy por su 'posición de Estado' en defensa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Un respaldo que muchas veces ha colocado al PSC a los pies de los caballos. El mismo PSOE que ha brindado su complicidad a la aplicación del 155 ahora se pasa al bando de los antipatriotas, según la derecha españolista más vociferante, que exhibe de nuevo el fantasma del 'gobierno Frankenstein'. Quienes hace dos días aplaudían al líder socialista por defender la unidad de España, ahora le llaman Judas. Lo que está en juego es cómo va a ser el paisaje político después de Rajoy. Ni más ni menos. Y aún hay demasiada niebla.