Doble torpeza

El 19 de enero los cazas turcos empezaron a bombardear el cantón de Afrín, en el Kurdistán sirio, contando con el soporte del rebelde ESL. El objetivo, atacar al Estado Islámico (ausente allí) y a las kurdas Unidades de Protección Popular (YPG) que operan en la zona. Pues, según Ankara, dichas milicias mantienen estrechas relaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, considerado como una organización terrorista. No fue un embate dirigido hacia el EI. Con la operación ‘rama de olivo’, el Ejército turco trata de minar las bases de quienes han mantenido un compromiso inequívoco en su batalla contra los yihadistas, lo cual no deja de resultar contradictorio. Erdogan venía esgrimiendo esta posibilidad, mas la ofensiva resulta cuando menos insensata. He aquí esta primera torpeza del Ejecutivo turco. Ello es así por varias razones. Primero, porque supone una violación del territorio sirio sin una declaración de guerra previa. Segundo, porque ha sido una acción unilateral que no cuenta con el apoyo de nadie. Ni la ONU ni la OTAN ni de las potencias mundiales o regionales. Ésta va en contra no sólo de los Estados Unidos, que han apoyado a las YPG y han pedido moderación a Ankara, sino también de Irán y Rusia, sostenedores de Bashar al-Asad. Siendo miembro de la OTAN, Turquía es aliada de Washington, aunque distanciada de sus posiciones. Empero, en un momento dulce con Moscú, este acto podría enrarecer dichas relaciones, si bien de momento el Kremlin ha consentido. Y tercero, porque el pretexto del ‘problema kurdo’ no le da derecho a Turquía a llevar a cabo estas agresiones. Especialmente no estando su seguridad en peligro. Menos aún tras el referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí, sin ningún efecto tangible. Ankara necesita demostrar su fuerza respecto de los kurdos en aras del mantenimiento de las fronteras actuales. Algo garantizado de antemano. La comunidad internacional ha proclamado que no está dispuesta a mover los lindes del Próximo Oriente. Lo que no quiere decir que no haya que buscar fórmulas de compensación para los kurdos de Siria por su papel contra el Dáesh.

La segunda torpeza habría sido protagonizada por EE UU. Hace unos días desvelaron su plan de constituir una fuerza fronteriza contra un posible retorno del EI de unos 30.000 hombres, constituida principalmente por kurdos. Una medida muy dudosa, puesto que el Kurdistán sirio está limpio de yihadistas y nadie espera su regreso. El anuncio, inútil, suscitó el rechazo de Turquía, Rusia e Irán. Es posible que la Administración norteamericana únicamente tratase de seguir mostrando su amparo a los kurdos, sus principales aliados en la zona, pero no con la mejor forma. El secretario de Estado, Rex Tillerson, no ha sido capaz de explicar sus planes. Era lógico pensar que un programa así iba a suscitar los recelos de Moscú y Teherán y la repulsa de Ankara, en un momento en que los vínculos entre ambos países están bastante deteriorados por distintos motivos: el apoyo estadounidense a los kurdos en la crisis sirio-iraquí; la no extradición de Fethullah Gülen, responsable del golpe de Estado de 2016 según Erdogan; la declaración de la Casa Blanca de Jerusalén como capital de Israel y la aproximación de Turquía a Rusia e Irán en la guerra de Siria. Las discrepancias han aumentado. Ankara desconfía de cualquier favor prestado a los kurdos y teme que los tres cantones del Kurdistán sirio puedan acceder a un estatus de autonomía en el escenario post-bélico. Una concesión así, en opinión de Turquía, desestabilizaría su unidad territorial.

Nada apunta a tal posibilidad y Turquía debería plantearse abordar el affaire kurdo con realismo. La ruptura de las negociaciones con los representantes del PKK han supuesto un coste económico y en vidas tremendo. Una vez que el Estado Islámico está prácticamente finiquitado en la región, es preciso que Ankara vuelva a la mesa de negociaciones con los kurdos para tratar de buscar una salida a un asunto que lleva latente décadas. Lejos de medidas de fuerza, EE UU debería buscar medios pacíficos para buscar soluciones consensuadas. El temor de los kurdos es volver a verse abandonados a su suerte tras restablecerse el orden y por eso la necesidad de buscar alternativas a las embestidas bélicas que solo contribuyen a empeorar aún más una situación nada fácil. Ya es hora de que callen las armas y de encontrar opciones satisfactorias para todas las partes. Torpezas como estas no ayudan en absoluto a normalizar el panorama.