El deporte, que en sus más íntimas secuencias y suculencias mantiene el fervor de hacer posible las gestas, ofreció esta semana pasada algunas de sus más preciadas preseas. En uno de sus lances me hacía recitar in mente -¡nunca sabré por qué!- aquellos versos del poeta bilbaíno Ramón de Basterra (1888-1928), que ovillaba rimas con su personaje Vírulo en una estampa como ecuestre acaso, aunque nada equilátera sino al contrario, sembrando en reguero de octavas reales el esbozo fantasmal de una cabalgadura fantasma digna de las cogitaciones literarias de aquel caballero, Nathaniel Hawthorne (1804-1864) y sus relatos gótico románticos, de quien, sin razón alguna para ello por supuesto, si alguien me propusiera retratármelo, no me lo calzaría sobre caballo ruano asaeteado por mordiscos de mataduras, sino en una especie de viñeta y pie de foto que nos dijera que 'Vírulo va, benigno y arrogante,/ sobre la bestia de gentil braceo,/ degustando el sabor del Pirineo'.

Si, si sustituyéramos Pirineo por Alpes, he aquí que damos con esa otra cabalgadura, un tanto fantasmagórica también, de un hombre pisando cimas con su caballo ya no sé si de hierro como en viejos tiempos que me imagino mejor de titanio pues que sucede que también la era del hierro ya pasó y todo cae y queda en las lontananzas del pasado, y ¿estaremos, ahora, en la del titanio, por obra y gracia, y empeño colosal, por supuesto, de un tal Gehry? o quién sabe si de oro por cómo se pagan esos triunfos, una imagen, una efigie, un aguafuerte (con todo el acúmulo de fuerza que origina ese término en las ternillas de la lírica o del epigrama o de la oriflama pues donaire tampoco falta en el epitelio de la marcha colosal de ochenta kilómetros de persecución, una heroicidad, un portento, una maravilla tan singularmente destacada de ese hombre cabalgando sobre enhiestas montañas pedaleando, digamos que a pierna acompasada, una cabalgada sobre en que, sí hace ver, de pasada, como un rayo, oír como en tronada estrepitosa, imaginar como si del quijote se tratara alanceando nubes montado en el inmóvil Clavileño que, de esta manera surge también la traidora imagen de la quimera y quimeras todas las que de ellas proceden, que de ellas esta tejida la ilusión de sentir las sucesivas regiones del aire (la segunda 'adonde se engendra el granizo o las nieves; los truenos , los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región; y si es que desta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego', que así se supone que sea la gloria montañera, es decir, cuanto más alto mejor o cuanto más abajo que es nada más o menos que altura subvertida, dando mentís si se quiere, desde el disparate mental a la poquedad creativa de la naturaleza, que abre uno el Génesis y sigue caminando como por delirios espontáneos por las derivas montañosas cabe el Sinaí con su zarza ardiente y los brazos mosaicos apretando fuerte las pétreas tablas del decálogo para encontrarse a pie de falda con el sacrilegio consumado; o, por el inolvidable Tabor donde todo placer se asienta y es epítome de la dejadez suma en el goce divino acaso solamente comprensible desde la mística y sus levitaciones; que, si a algunos nos cuesta entender la pasión montañera, desde 1953 (con Edmund Hillary al aparato en el Everest junto al sherpa Tenzing Norgay en foto que, a velocidad de vértigo dio la vuelta al mundo), se instala en el tempo deportivo como hazaña tan primigenia acaso como en la mítica carrera maratoniana.

De otros muchos episodios hazañosos del deporte se ha podido hablar y se ha hablado en los correspondientes espacios reservados de este papel, pues que esta semana en sus días finales ha sido extraordinariamente generosa, copiosa y hasta frondosa.

Por un ejemplo, tan capital, por ese limar generaciones que ha llevado a cabo la pelota, ayer no más, en su tabaleo un tanto isócrono sobre las paredes del frontón, dos personas enfrentadas ante la gloria procedente de los esquemas de un campeonato que honra al ganador o le glorifica si de honras y glorias se tratare como sabemos que sí que esto último, masas ebullescentes adhiriéndose con fervor a sus favoritos; en el fondo, muy al fondo si se quiere, la lección en agraz de cómo los tiempos saben ser, tan opimos como avaros según como corresponda, que en eso consiste el vivir, no otra cosa por mucho que lo hayamos creído en otro sentido.

Del deporte de jugar al de vivir, la distancia sea acaso mínima, ya que vivir es también no más que juego y, en el que los jugadores somos todos aquellos que ganamos una carrera digamos que popularmente maratoniana por los muchos que tomamos parte en ella y, vencedores al fin, caímos, no sabemos bien, si en la gloria o en la condena, que puede ser que ante este dilema del todo o de la nada, uno se imagina una inexorable cuesta de tobogán tan corta o larga como nos lo parezca mientras lo vamos recorriendo, y ello, al fin, en una sola experiencia que, si algunos lo guardan para dolor o solacio de su intimidad, otros muchos lo cuentan a lengua recortada mientras que otros más, los de la tercera liga, ni se dan cuenta de nada ¡felices ellos!