El PNV debe elegir Si no es posible un amplio acuerdo para la reforma del Estatuto, el Partido Nacionalista Vasco debería dejarlo para más adelante y alejarse del conflictivo contexto catalán RAMÓN JÁUREGUI Eurodiputado socialista

Ala vista de las propuestas que han presentado los partidos en la Comisión creada para la Reforma del Estatuto, será muy difícil que en esta legislatura pueda aprobarse tal reforma salvo que la mayoría nacionalista decida impulsarla sin el acuerdo del resto de partidos. Mayoría parlamentaria para hacerlo tienen, aunque todos sabemos las gravísimas consecuencias que eso puede causar.

Si no lo hacen, es decir, si buscan un consenso con la sociedad no nacionalista, mucho deberían ceder unos y otros para alcanzar un acuerdo. La última opción es dejar las cosas como están. Analicemos las tres opciones.

La primera es de fácil pronóstico. PNV y EH Bildu elaboran un texto, solos o con Podemos, que ya ha dicho que rechaza la propuesta nacionalista. En cualquier caso, un nuevo Estatuto construido sobre las esencias sabinianas de un pueblo vasco preexistente a la modernidad, ubicado en los siete territorios que pertenecen a Francia y España, con unas características culturales e identitarias que le permiten aspirar a construir un nuevo Estado en Europa. Un Estatuto que pacta de igual a igual con España en una bilateralidad originada en soberanías reciprocas que adoptan una forma confederal y que, en consecuencia, acuerda un nuevo reparto competencial con el Concierto como el mecanismo económico de relación. En ese marco, el derecho de autodeterminación para la separación de España y la creación, en su caso, de un Estado independiente, estará reconocido y regulado previamente.

Este Estatuto divide al país. Álava lo rechaza en referéndum, Navarra se cierra a cualquier colaboración absorcionista y las Cortes no lo aprueban jamás. El resto del escenario, pueden ustedes adornarlo con el anecdotario catalán del procés. ¿Está el lehendakari Urkullu en esto?

El segundo escenario es el mejor, pero requerirá grandes esfuerzos de todos. En el preámbulo debemos ser ingeniosos. No se trata de establecer una versión única de conceptos políticos abstractos, ni de construir una versión histórica común de nuestro pasado, ni de definir un solo horizonte al fututo de nuestra comunidad. Más bien, aprovechando que su valor jurídico no es equivalente al articulado, deberíamos aceptar las diversas concepciones y horizontes que expresan las fuerzas políticas representativas, en una redacción equilibrada de nuestra pluralidad.

En el capítulo de derechos y deberes debemos ser exigentes. El País Vasco tiene un alto nivel económico, unas instituciones avanzadas y una ciudadanía madura y preparada para concretar un amplio capítulo de derechos y deberes de los ciudadanos, propios de una sociedad moderna y sostenible, elaborados sobre valores de igualdad y dignidad de los seres humanos como ejes de la solidaridad social.

En el capítulo de las competencias y de las relaciones con el Estado, debemos ser realistas. Aceptar que vivimos en un Estado, que nos debemos lealtad mutua y que los espacios competenciales pendientes son limitados. En el capítulo de la organización institucional interna, es necesario corregir duplicidades y disfunciones, especialmente en el ámbito fiscal. Un Estatuto renovado en estos términos obliga a todos los partidos desde el PP a EH Bildu a una negociación difícil pero posible.

Y, por último, el tercer escenario, tampoco es un drama. Si no es posible un acuerdo y el PNV excluye la imposición nacionalista, lo mejor será dejarlo para más adelante.

Algunas ventajas tiene esta opción. De entrada, alejarnos del conflictivo contexto catalán. Nadie sabe cómo saldremos de este embrollo, pero sí sabemos que durará años recuperar las condiciones del pacto que Cataluña debe construir entre sus identidades culturales y políticas y del pacto que esa Cataluña, reconciliada internamente, pueda hacer con España. La coincidencia de la reforma vasca en este contexto no parece aconsejable.

Tampoco la legislatura española está para una reforma estatutaria vasca, en cualquier caso compleja y difícil jurídica y políticamente. Un Gobierno en minoría, muy debilitado políticamente, una oposición muy fragmentada y una rivalidad creciente PP-Ciudadanos sobre la defensa de la unidad española, no son los mejores ingredientes para una cocina tan sofisticada.

Por último, EH Bildu está haciendo todavía la digestión democrática de la desaparición de ETA. Tiene tensiones internas, es natural. Su integración en el marco jurídico-político del futuro vasco es importante, pero muy probablemente la hagan mejor mañana que hoy. Algunos me dirán, ¿cómo vamos a esperar tanto? Y yo les digo, ¿qué prisa tenemos?, ¿quién reclama el nuevo estatuto en la sociedad vasca? Al fin y al cabo, conviene no olvidar la regla de oro de este proceso: «si el nuevo Estatuto tiene menos apoyo social que el de 1978, mejor no hacerlo». En consecuencia, el PNV debe elegir. Y el lehendakari Urkullu, lehendakari de un Gobierno de coalición con el PSE, y lehendakari de todos, decidir.