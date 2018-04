El confesionario

Horas de confeisonarios, según parece, las de los días precedentes. De 'atrición' como mucho, puede suponer alguno, que ni tampoco; de 'contrición', nada de nada sino torva mirada; y olvidémonos de la del 'no me mueve mi Dios para quererte' en donde la llama del amor lo quema todo y solo prende en conciencias místicas ya tan ardidas. Hasta los obispos miraron hacia atrás no se sabe si acordándose o no de la mujer de Lot y compungieron. Era normal que así fuera.

Pero, ¿pudo alguien pensar que un comunicado procedente de donde procede pudiera decir algo distinto a lo ya sabido y sabiendo que la perversión moral es enfermedad incurable? Y, consecuentemente, cómo no recordar aquel episodio de cuando a aquel efesio llamado Eróstrato, autonominado 'hijo del fuego', que en la noche del 21 de julio del 356, le dio por violar la cámara secreta de Artemisa en su famoso templo (que fuera la tercera de las siete maravillas del viejo mundo), e incendiarlo todo para unir su odiable nombre al de la diosa, que el castigo impuesto a su orgullo de creerse superior a toda la humanidad fue, sin duda, de planificación y naturaleza condigna, ya que, lo que primero se ordenó fue la tortura y, a continuación, más doloroso aún para el fatuo ufano, el silencio absoluto, que acaso es esa misma actitud la que quería imbuir esa espesa niebla que sobre la ciudad campó y campeó el día en que una siniestra banda creyó que iba a engañar a sus numerosas víctimas mediante un burdo comunicado. Es decir, una lección de sencilla ejecutoria la de la naturaleza gaseosa que nos rodea; una difícil ecuación para ser entendida por mentes cándidas, conciencias fácilmente amables, estafermos o muñecos ridículos, etc. (Léase el segundo capítulo de «Vidas imaginarias», de Marcel Schwob , aunque pueda o no con Plutarco y sus luengos escritos, ambos autores de incandescente consulta obligada junto con otros muchos que, por su extensión, harían inútil la cita), aunque, escrito que he lo aquí escrito algo como que me tiembla de haberme excedido en la recordación que, en ocasiones como éstas, nada mejor que el hondo silencio como de pétreas lajas, que dijo bien quien dijo que «a palabras necias, oídos sordos».

Arciprestes

Un paso abajo del obispado al arciprestazgo y muchos pasos hacia arriba, muy hacia arriba, en el caso de los dos preclaros arciprestes y más en el día de la conjunción libresca que es cuando esto escribo.

Hablo de la conjunción datal, que, preténdalo yo o no (ya que lo es sin pretenderlo) en ella, como ahora, aterrizamos tantas veces en tantas ocasiones. Y rescato, de mi arca de arcaica memoria, de goznes tan herrumbrosos, simplemente viejos libros que me sirven para implementar este momento (quede claro que este momento de esta mañana en el que los días me sitúan es especialísimo cada año, momento en el que los libros, esos fantasmas vagarosos celebran su cónclave como queda escrito: nada más que conjunción copulativa todo al evocar tantas resonancias suyas.

Los primeros en la lista, sin ambages, ¡den un paso al frente!, los dos próceres arciprestes de la literatura española: De uno de ellos, del de Hita, me basta una sola frase para su paladeo de todo el día y de más días, que si algunos, lo serán todos los que rebosan aún de los bordes de mi amplia escarcela. La tal frase es venero de reflexiones cuantiosas que ni me abruman sino al contrario, al lagotear letra por letra aquel decir de Juan Ruiz, de que «por amor desta dueña fiz trobas e cantares:/ senbré avena loca rribera de Henares;/ verdat es lo que dizen los antiguos rretráheres/ Quien en el arenal sienbra non trilla pegujares», toda una teoría de la escatología campestre como fruto recogido del pródigo árbol de los confesonarios, que los son tantos y tan arcanos que dan mucho en qué pensar, y en cavilar y hasta en croar, grandes sapos de los pecados mortales bajo el aleteo sin paro de los murciélagos con alas de goma.

Del segundo, del de Talavera, imposible olvidar, ya que la violencia de género ronda que te ronda, ahora como entonces, aquel su como declamar del capítulo XXIV que lo es del quinto mandamiento donde pregunta si «¿oyste, viste e entendiste que onbre, que amase alguna muger, o alguna muger onbre amase, que fiziese matar alguno por esta razón», que hay ejemplos que saltan como teclas desanimadas pero bien afiladas como la de «una muger que se llamaba l'Argentera, presa en Barcelona, que afogó a su padre e metió al amante en casa» y aquella otra, ocurrida en la «cibdad de Tortosa» que «dos cosas muy fuertes de creer, pero ¡por Dios, yo las vy. Una muger cortó sus vergüenças a un onbre enamorado suyo, al que llamavan Juan Orenga, guarnecedor d'espadas , natural de Tortosa, porque sopo que se era con otra echado. Tomóle un dya rretocando su vergüença en la mano e cortogelo con una navaja e dixo: ¡Traydor, nin a ty, nin a mi, nin a otra jamás nunca servirá!»Tyró e cortó, e dio a fueyr luego ella, e quedó el cuitado desangrándose' que cosas veredes, mio Cid, de aproximarnos imbeles a los confesonarios».